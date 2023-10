Хедвиге Нюенс e специален гост на предстоящия Глобален форум на жените лидери 2023, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) на 2 ноември в София. Тя е председател на Международната банкова федерация и президент на базираната в Брюксел организация European Women On Boards (EWOB), която обединява жени на ръководни позиции от цяла Европа. EWOB има съществена роля за въвеждането на европейската директива до 2026 г. поне 40% от борда на директорите на компаниите да е съставен от жени.



Г-жа Нюенс е дългогодишен поддръжник на темата за разнообразието и равнопоставеността между половете и ментор на стотици жени по пътя им към успешна кариера на мениджърски позиции. Номинирана е за Член на Консултативния съвет за равенство между половете на G7 за 2023 г., проведен по време на японското председателство.



По покана на СЖББ, по време на Глобалния форум на жените лидери 2023, Хедвиге Нюенс ще сподели своя опит на тема равнопоставеност и разнообразие в компаниите в Европа.



Г-жо Нюенс, вие сте президент на мрежата от дамски бизнес организации в Европа - European Women on Boards, разкажете ни малко повече за работата ѝ и за ролята ѝ за постигане на равнопоставеност в Европа?



Мисията на European Women on Boards e постигане на равнопоставеност на ниво изпълнителни директори на компании. Ние представляваме 25 държави в Европа и тази година отбелязахме 10-годишнината от създаването на организацията. Вярваме, че там където има по-добра равнопоставеност, има и по-добри бизнес възможности. И статистиката работи в подкрепа на казаното – тя показва, че колкото са по-многообразни екипите в една компания, толкова по-стабилни и устойчиви са нейните развитие и растеж. Затова в организацията работим активно и за постигане на равнопоставеност и многообразие на всички нива в бизнеса.



European Women on Boards има съществена роля за въвеждането на директивата на Европейския съюз до 2026 г. поне 40% от борда на директорите на компаниите да е съставен от жени. Смятате ли, че тази квота ще е ефективна и би била дългосрочно решение за постигане на равнопоставеност в бизнеса?



Тук по-скоро говорим за постигане на цели, отколкото за квоти. Разглеждайки числата в изследванията и статистиките на Европейския институт за равенство между половете (EIGE), виждаме, че страните, които са си поставили конкретни цели и са предприели мерки за постигането им, са умножили броя на жените в управленските бордове по 5. В същото време, държавите, които нямат такива мерки, отбелязват съвсем лека промяна в полза на дамите на мениджърски позиции и то за дълъг период от две десетилетия. Ето защо е толкова важно да имаме тази цел от 40% до 2026 г. за всички големи компании в 27-те страни на Европейския съюз.



А има ли държави в Европейския съюз, които вече са постигнали тази квота?



Пак ще цитирам статистиката и конкретно данните от края на миналата година, които показват, че 7 държави са постигнали целта с 40% жени в компаниите, които обаче не са на високи ръководни позиции. 4 други страни са близо до тази цел. България например изостава в статистиката с едва 14% присъствие на дамите в големите компании. Като цяло, данните за равнопоставеност в Европейския съюз постепенно се подобряват в полза на жените, но има още много какво да се направи.



Като дългогодишен защитник на темата за разнообразието и равнопоставеността между половете, според Вас какви са бариерите и стереотипите, които жените трябва да преодоляват сега, за да достигнат до върховете в бизнеса?



Това е много добър въпрос. Днес близо 60% от студентите в световен мащаб са жени. Това означава, че процентът на дамите с висше образование е по-висок от този на мъжете. Въпреки това обаче, жените все още са малцинство в управлението на глобалните компании, което е огромна загуба на талант. Жените продължават да са подложени и на много повече критика, и срещат много повече трудности по пътя на професионалното си развитие. В същото време проучванията показват, че овластяването на дамите стимулира икономиката и носи полза за всички.



Как многообразието в борда на директорите на една компания може да повлияе положително на ефективността в работата и взимането на решенията?



Вече е доказано, че един работен екип от многообразна общност се представя по-добре и взима по-ефективни бизнес решения спрямо такъв, в който липсва многообразие. Но за да бъде отключен талантът на многообразния екип, е необходимо отлично лидерство. При управлението му са необходими много специфични качества, като емпатия, способност за изслушване на отсрещната страна, създаване на безопасно пространство, което да позволи дискусия и след това да се стигне до компромис. Това не е лесна задача и изисква различен тип лидерески подход. Така че компаниите трябва да започнат да взимат по-смели решения, когато става дума за равнопоставеност и многообразие на работното място и да се уверят, че те наистина присъстват в екипите и корпоративната им култура, а не е нещо пожелателно, написано във фирмените им правила.



Каква ролята има всеки поотделно за постигане на равнопоставеност - държавата, корпорациите и обществото?



Отново повтарям, че е необходимо да се поставят съвсем конкретни цели. Ето защо европейската директива в тази посока е толкова полезна. Много важен е тонът, който се задава отгоре. Трябва да сме сигурни, че на най-високо ниво има равнопоставеност и представяне на различни групи и след това да вървим надолу по стълбицата, за да покрием всички нива в една компания. Само тогава можем да видим пълния потенциал на екипите, в които има равнопоставеност и многообразие. Точно тук идва и ролята на обществото и най-вече на приемането на факта, че жените и мъжете трябва да имат равни възможности да организират работния и личния си живот както желаят.



Бихте ли посочили успешни примери за държави, които са постигнали значителен напредък в насърчаването на равнопоставеността и многообразието и какъв опит могат да почерпят другите от тях?



Франция и Норвегия са такъв добър пример. Там големите компании имат повече от 45% жени в бордовете и в момента разширяват целта си и към по-малките бизнеси. Тук от съществено значение е комбинацията от мерки. От една страна, трябва да има равнопоставеност в бордовете на компаниите, от друга, е необходимо да се мисли за жените още в началото на кариерата им с предлагане на гъвкави условия на труд, достъпни грижи за децата, равно заплащане за еднакъв труд и т.н. Държавите трябва да помагат, като определят правилната политика и предоставят необходимите инструменти за прилагането ѝ.



Какъв съвет бихте дали на младите жени, които сега правят първите крачки в кариерата си и как да се подготвят, за да станат един ден добри лидери?



Ето какво ще им кажа. Присъединете се към мрежа с бизнес организации, за да разширите връзките си. Това със сигурност ще улесни израстването ви в кариерата, а в същото време ще ви бъде много забавно. Второ, помолете за помощ, организирайте някой да ви помага за домакинската работа и в грижата за децата. Уверете се, че знаете какво точно искате да постигнете и намерете подходящите хора, които ще ви помогнат за това. European Women on Boards е точно такава платформа - богата общност от жени с еднакво мислене, готови да помагат и мотивирани да преминат към следващия етап в кариерата си.