След пет етапа на селекция бяха избрани петимата финалисти в деветото издание на ПРОМЯНАТА – най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп в партньорство с фондация Reach for Change България.



Финалистите бяха избрани сред 85 проекта от цялата страна, след оценка от служители на Reach for Change, Нова Броудкастинг Груп и експерти от неправителствения, публичния и бизнес сектор. За да развият решенията си, петимата ще получат място в Инкубатора на ПРОМЯНАТА, финансиране, индивидуални професионални обучения, менторска подкрепа, рекламен пакет на стойност 30 000 лв. в телевизионните канали на Нова Броудкастинг Груп, както и достъп до международната мрежа на Фондация Reach for Change.



Във фокуса на тазгодишните финалисти са дейности като достъпа до качествено образование чрез дигитални и иновативни решения, заетостта на хора в неравностойно положение, както и повишаването на физическата активност на децата в страната.



Избраните пет организации, които работят за подобряване на живота на децата и младежите в България, са:



Фондация “Атлантида” разработва иновативно обучение за развитие на неформално образование по математика в условията на модерна и технологична среда. Образователната система “Атлантида” води до еволюция в мисленето на деца, родители и учители. Това променя представата за обучението по математика, за ролята на учителя и за технологиите в този процес. Фондацията цели да повиши интереса на децата към предмета, както и успехите им.



Дигиталната платформа medicalspace.org създава безплатни дигитални кандидатстудентски курсове по биология и химия, чрез които отпада нуждата от частни уроци. Материалите са създадени от студенти, минали по същия образователен път, споделящи своя опит и работещи под ръководството на редактори от високо научно равнище – доктори по медицина или по биология. Дигиталните учебни материали интегрират на гимназиално равнище характеристиките на качественото и интерактивно университетско образование.



Фондация “Радост за нашите деца” предоставя подкрепа на младежи със затруднения да развият професионални умения в защитена трудова среда, като се съсредоточава върху индивидуалните им възможности и качества. Фондацията цели да създаде условия за реализация на пазара на труда, подготвяйки младежи с физически или друг тип затруднения да бъдат независими от социалната помощ.



Дигиталната платформа Investclub Kids е иновативна финансова онлайн академия за деца и младежи, която цели да подобри трайно финансовата грамотност на подрастващите. Съдържанието на онлайн платформата е изцяло анимирано и подкрепено с редица примери, за да може материалът да се асимилира свободно и бързо от децата, без значение от възрастта им.



Целта на SportAnalytik България е да помогне на децата да се влюбят в спорта, като тества физическите им умения с 9 забавни теста. С тяхна помощ се установят спортовете, които съответстват на техния природен талант. Стремежът на организацията е да създаде ново поколение от активни и физически здрави деца, които упражняват спорт с радост и удовлетворение.



Петте организации продължават към следващия етап на конкурса – онлайн гласуване от публиката, което ще стартира в края на септември 2022 г.



Гласуването ще определи тримата социални предприемачи, които ще продължат до последния кръг – среща с детското и възрастното жури на ПРОМЯНАТА. Големият победител ще получи финансиране в размер на 20 000 лв., двама негови подгласници ще спечелят по 15 000 лв., а останалите двама финалисти – по 5 000 лв. Те ще могат да използват финансирането, за да заздравят своите организации, както и да популяризират дейностите си.



ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява за девета поредна година в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и младежите в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 200 000 деца и младежи от цялата страна, а Нова Броудкастинг Груп инвестира над 190 000 лв. в инициативата всяка година.