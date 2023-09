Общо 21 проекта влизат в решителната финална фаза на конкурса за съвместната стипендия на NOVA и ЕМВА програмата на Американския университет в България, чиято цел е да поощри бъдещи и настоящи предприемачи да работят върху решаването на социален проблем.



Инициативата дава възможност за изява на младите социално ангажирани хора в страната чрез специален конкурс в чест на 20-годишнината на ЕМВА програмата на университета. Ексклузивен партньор на инициативата е Нова Броудкастинг Груп.



Стипендията, в размер на 16 700 евро, покрива 100% от академичната такса за Еxecutive МВА програмата на АУБ, а всички желаещи имаха възможността да се включат в конкурса между 24 май и 15 септември тази година.



Като следваща стъпка журито има за задача да разгледа всички кандидатури и да избере петима финалисти. Стигналите до заключителната фаза кандидати ще презентират своите проекти на живо пред членовете на журито на 30 септември.



Сред темите, които кандидатите избраха, са трансформирането на работните процеси в съвременния свят, грижата за околната среда и опазването на природата, нуждата от популяризиране на темата за превантивните прегледи, сексуалното образование, развитието на кариерни платформи и други.



На база на представените бизнес модели предстои кандидатите, включили се в NOVA EMBA Scholarship, да преминат през специален процес, който отделът по прием на АУБ EMBA ще координира, а оценяването ще бъде извършено от жури от служители и преподаватели на АУБ, както и представители на Нова Броудкастинг Груп.



В състава на оценяващите са първият зам.-ректор по академичните въпроси и председател на журито д-р Джей Ди Минингер, главният изпълнителен директор на Нова Броудкастинг Груп Стефана Здравкова, директорът "Новини и актуални предавания" в Нова Броудкастинг Груп Илия Дафов, преподавателят по социално предприемачество в EMBA програмата на АУБ Нели Колева, академичният директор на магистърските програми в АУБ д-р Момчил Карпузанов, носителят на докторска степен по международно право и международни отношения Виктор Серафимов и Евелина Ван Менсел, която е част от бизнес департамента на АУБ и докторант по Екосистеми, подкрепящи социалните предприемачи. Виктор Серафимов и Евелина Ван Менсел са също така и възпитаници на Executive MBA програмата на АУБ.



Името на победителя ще бъде обявено до 6 октомври, а награждаването ще бъде на 20 октомври по време на специална гала вечер, посветена на 20-годишнината на Executive МВА програмата на АУБ.



NOVA ЕМВА Scholarship се предоставя единствено на индивидуалния победител, определен от журито и не може да бъде прехвърляна на трети лица. Ако получателят не е в състояние да започне програмата, приемната комисия може да реши да предостави стипендията на следващия по класиране участник. Стипендията се получава като кредит към таксата за обучение и се прилага директно към студентската сметка на студента.



За Американския университет в България (АУБ):



Вече 32 години Американският университет в България, създаден от визионери от България и САЩ, обучава млади таланти, които променят света към по-добро, и отстоява своето мото „Напред и нагоре“. АУБ предоставя висококачествено американско образование по системата Liberal Arts. При този модел на образование студентът е в центъра на обучението, а приоритетите са стимулирането на критично мислене, активното учене и предприемаческия дух. Университетът предлага 14 бакалавърски програми в Благоевград, както и магистърска програма по бизнес администрация за ръководни кадри в София.



АУБ е акредитиран както в САЩ от New England Commission of Higher Education, така и в Европа от българската Национална агенция за оценяване и акредитация. В резултат успешно завършилите студенти получават двойна диплома – за САЩ и Европа.

АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на българското Министерство на образованието и науката. Общо завършилите Американския университет в България са над 6000 души, сплотени в глобална общност и активно подкрепящи развитието на своята Алма матер. Много от тях заемат ръководни позиции в международни компании, развиват успешно собствен бизнес или продължават обучението си в престижни университети в цял свят. Сред техните работодатели са Министерският съвет на Република България, Българската народна банка, Организацията на обединените нации, Световната банка, Microsoft, SAP, Citibank, CNN, The New York Times и др.



За Нова Броудкастинг Груп



Нова Броудкастинг Груп e една от най-големите мултиплатформени медийни и технологични компании в България, част от United Media, член на водещия телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа United Group. Развива се изключително динамично и предлага на клиентите и партньорите си голямо разнообразие от телевизионни канали, радио станции, уебсайтове, дигитални платформи и печатни медии. NOVA е новатор в програмирането и пионер в налагането на много международни формати у нас. Подкрепата на българските филми и сериали се превърна в запазена марка на компанията, а авторските уеб продукции и видео проекти допълват богатото портфолио на групата. ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп в партньорство с фондация Reach for Change Bulgaria. Тя се осъществява от 2014 г. насам и е помогнала на над 260 000 деца и младежи от цялата страна. Зад посланието “Довери се на опита” стоят утвърдени журналисти с мисията да информират обективно. Спортните канали и платформи на Нова Броудкастинг Груп предлагат достъп на зрителите и онлайн потребителите до едни от най-атрактивните първенства. Първият премиум платен спортен пакет на пазара DIEMA EXTRA осигурява богато спортно съдържание в общо 4 канала: DIEMA SPORT, DIEMA SPORT 2, DIEMA SPORT 3 и TRACE SPORT STARS, а абонаментната стрийминг платформа PLAY DIEMA XTRA гарантира неограничен достъп до каналите на живо и в HD качество.