Тя е имала връзка с две жени, а в една от връзките е била арестувана за насилие, съблазни Илон Мъск, а сега обвинява Джони Деп в домашен тормоз, въпреки че той е този, който заведе делото. Житейският път наот бедно тексаско семейство до известна актриса не е бил лесен. Остава въпросът защо 3 милиона души не пожелаха тя да играе в Аквамен?Процесът срещуи бившата му съпруга Амбър Хърд от дни е гореща тема както в родните, така и в световните медии. Много подробности от живота на Деп вече са широко известни на обществеността, но малцина знаят коя е била Амбър преди брака си с известния актьор, съобщава „Нова“.Родена в Остин, Тексас, Хърд не е била много богата, а баща ѝ Дейвид притежавал малка строителна компания. Тя има по-малка сестра Уитни. В младостта си Амбър не била актриса, а модел.Тя е израснала в католическо и консервативно семейство и става атеистка на 16-годишна възраст, след като най-добрият ѝ приятел загива в автомобилна катастрофа. На следващата година тя напуснала гимназията, преместила се в Лос Анджелис и започнала да играе.

Амбър започвакъм песните "There Goes My Life" и "I Wasn't Prepared", както и в малки роли в телевизионни сериали. Тя получила първата си роля във филма от 2006 г., ролята, с която стана известна на обществеността, филма "Аквамен". Появата ѝ в продължението на този филм беше поставена под въпрос, след като над 3 милиона души подписаха петиция Амбър да загуби тази роля.

Джони Деп съди бившата си съпруга заради статия във „Вашингтон пост“ през 2018 г., в която Амбър пише, че е била. Въпреки че не е посочила името Джони в текста, е ясно, че е имала предвид него. Делото продължава няколко седмици, а Амбър свидетелства на последните заседания.„Тук съм, защото бившият ми съпруг ме съди. Мъча се да намеря думи, с които да опиша колко болезнено е това, ужасно е да седя тук седмици наред и да изпитвам всичко това. Това е най-мъчителното и трудно нещо, през което съм преминавала“, каза Амбър, на която, ако се съди по коментарите в социалните мрежи, малцина вярват.

когато тя е имала връзка с художника и фотограф Тася ван Ре, чиято фамилия носила по това време. Тогава Хърд заяви, че не иска да се вписва в определена сексуалност. По време на връзката си с Тася Амбър е била арестувана за насилие, но по-късно Ван Ре каза, че това е недоразумение.„Имах успешни връзки и с мъже, и с жени“, признава Амбър.

След Деп актрисата има кратка връзка с милиардера, а след това отново влиза във връзка с жена, продуценткатаМиналата година Амбър се сдоби и скоято се роди от сурогатна майка.