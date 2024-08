Google News Showcase

Винаги е здравословно и добре в края на лятото да започнем да мислим за това какза предстоящия есенен сезон. Здравните специалисти препоръчват да поддържаме имунитета си с качествени храни, богати на витамини, минерали, микроелементи, омега-3 мастни киселини и антиоксиданти.През лятото се радваме на изобилие от. Те съдържат голямо количество вода, която помага да хидратирате тялото си и да заситите чувството за глад. Ако пък сте почитател на диетите с ниско съдържание на захари, тогава изберете зеленчуците. Домати, краставици, пресен лук, например, добавете и полезни мазнини под формата на зехтин или маслини, както и протеин – пълномаслено сирене или моцарела.За имунитета също е от изключително значение комбинацията от витамин C, цинк и селен. Те са едни от най-мощнитеи е важно да си ги набавяме в достатъчно количество през всеки сезон – включително и сега, през лятото.е един от най-известните, а и най-силните антиоксиданти. Той предпазва клетките от свободните радикали, отделящи се при борба с вирусите, навлизащи от замърсената външна среда и т.н. Витамин C лесно се набавя, има го в почти всички плодове и зеленчуци.е силен антиоксидант, подпомага здравето на стомашно-чревния тракт. Важно е да се каже, че той има връзка с преодоляването и защитата от РНК-вирусите като COVID-19. Селенът се намира в малки количества в организма ни, поради което е важно да го приемаме от външни източници като тофу, ядки, скариди, гъби или хранителни добавки.Ключова роля в поддържането на имунитета висок играе и минералът. Той участва в образуването на имунните клетки, като така намалява честотата и продължителността на инфекциите. Сред хранителните източници на цинк са месото, стридите, тиквените семки, кашу, бадемите, бобът, овесените ядки. В случай, че не консумираме достатъчно количество от този тип храни обаче, е препоръчително редовно да приемаме хранителна добавка с цинк, за да поддържаме доброто си здраве.Друг силен и то напълно натурален имуностимулант е, известен още като Sambucus nigra. Цветовете му са богати на витамин C, дъбилни вещества и етерично масло, а плодовете – на провитамин А, витамини B, каротини, желязо и флавоноиди. Силният му имуностимулиращ ефект се дължи най-вече на витамин C и на флавоноидите в него.И така в обобщение можем да кажем, че най-важно за здравия имунитет е здравословната храна, да не забравяме и добрата, не прекалената физическа активност, достатъчно сън, витамини и минерали, разбира се и намаляване нивото на стрес. Всичко това не е трудно да се спазва, а в началото на есенния сезон, когато изпращаме и учениците на училище, ще бъдем здрави и ние, и децата ни.