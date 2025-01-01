Учени за първи път описаха научно и чрез статистически данни разликите между романтичните и платоничните прегръдки, съобщи д-р Себастиан Окленбург за Psychology Today.

В проучване, публикувано в Journal of Nonverbal Behavior, 60 доброволци - както приятели, така и влюбени двойки - многократно са се прегръщали.

Движенията на участниците в проучването били заснети от 14 високочестотни видеокамери, а получените кадри – анализирани от софтуер за изкуствен интелект.

Учените изследвали продължителността на прегръдките, позицията на тялото и други детайли, като също така са взели предвид и личностните характеристики на участниците въз основа на резултатите от въпросниците.

Резултатите били показателни: романтичните партньори се прегръщали значително по-дълго - средно 7,02 секунди, докато приятелите се прегръщали само 2,88 секунди. Това, статистически потвърдено, се превръща и в ключовата разлика.

В същото време разлика в „плътността“ на прегръдките не е открита: някои двойки спазвали дистанция, а сред приятелите имало такива, които се прегръщали доста силно.

Личностните характеристики обаче повлияли на близостта. Така хората с високо ниво на невротизъм предпочитали по-голяма дистанция по време на прегръдките, докато участниците с изразена добросъвестност избирали по-близки прегръдки.

Според заключението на учените, за да разберете дали някой ви има за приятел или таи романтични чувства към вас, трябва да обърнете внимание на продължителността на прощалната ви прегръдка. По-малко от три секунди значи сте в „зоната на приятелите“, а седем или повече е сигнал за евентуален любовен интерес.