K-поп суперзвездите BTS ще стартират световно турне за завръщането си на сцената от април.

Най-успешният музикален проект на Южна Корея беше в наложена от самите изпълнители пауза от 2022 г., докато членовете на групата преминаха през задължителната военна служба, изисквана от всички мъже под 30-годишна възраст в страната.

И седемте членове бяха освободени от служба през миналата година, а групата вече обяви официалното си завръщане за пролетта на 2026 г. Турнето ще обхване 34 града с общо 79 концерта, което го превръща в най-мащабната им изява.

Първото им световно турне от четири години насам ще започне на 9 април в град Гоянг, Южна Корея, като са планирани още два концерта в родината на BTS, преди групата да се насочи към съседна Япония, уточниха от лейбъла.

След това музикантите ще изнесат концерти в Съединените щати и Европа, а финалът на турнето е планиран за март 2027 г. в Манила. От компанията допълниха, че предстои да бъдат обявени още дати, включително допълнителни концерти в Япония и в Близкия изток.

BTS ще издадат нов албум на 20 март. Преди военната си служба BTS са генерирали над 5,5 трилиона вона (3,7 млрд. долара) годишно за южнокорейската икономика. Сумата се равнява на приблизително 0,2% от брутния вътрешен продукт на страната. През последните години BTS надхвърлиха границите на родината си и се утвърдиха като глобален музикален феномен. Групата държи рекорда за най-стриймван изпълнител в Spotify и стана първият К-поп проект, оглавил едновременно класациите Billboard 200 и Billboard Artist 100 в Съединените щати.