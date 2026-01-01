Двегодишно проучване установи, че напитките с нискокалорични подсладители не осигуряват статистически значимо предимство пред водата при отслабване и поддържане на теглото, съобщава уебсайтът „News-Medical“.

В изследването SWITCH участвали 493 души с наднормено тегло или затлъстяване, разпределени в две групи — едната консумирала напитки с подсладители, а другата вода. Всички участвали в програма за контрол на теглото.

От общо 493 участници проучването завършили едва 220 души. Сред тях групата с подсладители отслабнала средно с 4,8 кг, а групата с вода — с 3,7 кг. Разликата не била статистически значима.

И в двете групи теглото намалявало най-бързо през първите седмици, след което участниците постепенно възстановявали част от свалените килограми. Обиколките на талията и ханша намалели и при двете групи.

При някои показатели, включително гликирания хемоглобин и общия холестерол, били отчетени различия между групите. Авторите обаче ги определили като клинично незначими, като анализите се основавали на малък брой участници.

Изследователите подчертават, че резултатите трябва да се тълкуват предпазливо заради ниския процент на завършилите проучването и прекъсванията в проследяването по време на пандемията от COVID-19.

Основният извод: водата и напитките с нискокалорични подсладители могат да бъдат част от програма за контрол на теглото, но проучването не установява убедително предимство на диетичните напитки за дългосрочно отслабване. То не доказва и допълнителни ползи за сърдечносъдовото и метаболитното здраве.