Редовната консумация на грозде може да осигури както краткосрочни, така и дългосрочни ползи за здравето, казаха диетолози пред Parade. Освен това, някои ползи стават забележими почти веднага след включването на гроздето в диетата ви.

1. Ще останете по-добре хидратирани

„Консумацията на грозде ви помага да останете хидратирани, защото то е предимно вода и съдържа електролити като калий“, казва диетологът Мишел Уонг.

2. Храносмилането ви може да се подобри

Уонг обяснява, че гроздето е добър източник на разтворими фибри, които се разтварят във вода, образувайки гелообразно вещество, което забавя храносмилането и насърчава растежа на полезните чревни бактерии. Той е източник и на неразтворими фибри, които не се разтварят във вода и добавят обем към изпражненията. Това, заедно с високото съдържание на вода в гроздето, което помага за придвижването на храната през храносмилателната система, помага за предотвратяване на подуване на корема и запек.

3. Кръвната ви захар ще бъде по-стабилна

Уонг твърди, че гроздето не причинява резки скокове на кръвната захар благодарение на съдържанието си на фибри. Стабилните нива на кръвната захар помагат за предотвратяване на внезапни скокове на енергия и подобряват настроението. Ако продължите да ядете грозде редовно в дългосрочен план, ще изпитате още няколко полезни промени в тялото си.

4. Ще имате по-малко възпаления

Диетологът Лий Котън твърди, че гроздето съдържа няколко вида флавоноиди – антиоксиданти, които могат да помогнат за предотвратяване на хронично възпаление. Научните изследвания показват, че диетата с високо съдържание на флавоноиди е свързана с намален риск от хронични заболявания като рак, сърдечно-съдови заболявания, дерматит и невродегенеративни заболявания.

5. Ще подобрите сърдечно-съдовата систева

Уонг казва, че една от причините са мощните флавоноиди. Както обясни Котън, тези флавоноиди помагат за намаляване на възпалението в тялото, което от своя страна намалява риска от сърдечно-съдови заболявания.

6. По-малко вероятно е да се разболеете.

Котън казва, че консумацията на грозде също така повишава имунитета. Подобно на цитрусовите плодове, гроздето също съдържа витамин С, който е полезен за имунната система.

7. Подпомагате здравето на мозъка

Намаленото възпаление означава намален риск от невродегенеративни заболявания като Алцхаймер и Паркинсон. „Проучванията показват, че ресвератролът, който се съдържа в гроздето, намалява оксидативния стрес и е полезен за здравето на мозъка“, казва Котън.

Зелено или червено грозде?

Уонг твърди, че ползите им за здравето са практически идентични. Диетологът Рене Фичек отбелязва, че едно от предимствата на червеното грозде пред зеленото е, че то съдържа повече антиоксидант ресвератрол, който е особено полезен за здравето на сърцето.