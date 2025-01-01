По време на събитие в Маунт Поконо, Пенсилвания, американският президент Доналд Тръмп заяви, че любимата му дума е „мито“.

„Бих казал, че любимата ми дума е "мито". Обичам я повече от всяка друга дума в речника“, каза той, цитиран от The New York Post.

Американският лидер отбеляза, че работниците в стоманодобивната индустрия, особено в Пенсилвания, „се справят изключително добре“ благодарение на неговото управление.

„Ако нямахме мита, нямаше да имаме стомана“, обясни Тръмп. „Нямаше да имаме нито една стоманолеярна в Съединените щати, а това би било много лошо за националната сигурност“, добави той.

На 2 април Тръмп обяви мита между 10% и 49% върху вноса от 185 държави, припомня ТАСС. Универсалните 10% мита влязоха в сила на 5 април, а тарифите за отделните държави – на 9 април.