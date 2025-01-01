Мениджърът на таланти Тянко, бизнесдамата Александра и бизнесменът Ивайло от Завоевателите ще се изправят един срещу друг в битка за спасение в “Игри на волята” утре вечер.

Денят в Дивия север започна със съдбоносно решение. След консултация с темпераментната Карина и стратега д-р Петров, новодошлата при Лечителите Гизем изпрати ветеринарната лекарка д-р Коеджикова на Блатото.

Първи край огъня се събраха бедстващите Завоеватели. След неубедителното си представяне в териториалната битка, номинации получиха Тянко и Александра, а третият участник с най-много гласове беше бившият капитан Ивайло.

Индивидуален триумф в капитанския сблъсък пък постигна лидерът на Сините Ръждавичка. В съревнование на търпението и баланса, тя надви Георги и д-р Пекин, което ѝ донесе награда от 50 златни гроша. Като част от победата, Ръждавичка избра да спаси Лъчезар от Лечителите.

Водещата Ралица Паскалева посрещна останалите петима номинирани на Съвета на осъдените. Там спасение бяха Лечителите д-р Пекин и д-р Петров. Съдбата обърна гръб на застрашените воини от Жълтия отбор и отреди допълнително препятствие за Александра, забавено тръгване за Тянко и служебна номинация за Ивайло при бъдещ племенен съвет.

Елиминираната от състезанието вчера Калина е следващият гост в подкаста “След Игрите” . Там водещата Ваня Запрянов я очаква с любопитни въпроси, а специални участници са Изабел Крамарска и Никола Караолис от шестия сезон на екстремното риалити. Епизодът е наличен в NOVA PLAY , Vbox7 и YouTube .

Утре на Арената предстои елиминационна битка, след която още някой ще се раздели с играта, а изгнаниците от Блатото ще определят следващия отлъчен от своите редици.

