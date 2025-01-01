Руската държавна корпорация за ядрена енергетика “Росатом” за трети пореден път организира Международен турнир по риболов в областта Гюлнар, окръг Мерсин, където се изгражда първата турска атомна електроцентрала "Аккую".

На пресконференция след състезанието генералният директор на компанията "Аккую нуклеар" Сергей Буцких посочи, че подобни турнири се организират от 2014 г., информира турският вестник "Миллийет".

“Съвременните атомни електроцентрали не оказват отрицателно въздействие върху околната среда, човешкото здраве, местния риболов, селското стопанство или морската екосистема. Един практичен инструмент за проверка на безопасността на флората и фауната около електроцентралата “Аккую” са риболовните турнири, които се провеждат от 2014 година под ръководството на "Росатом", заяви руският представител.

По думите му участниците в тези състезания ловят риба, която експертите изследват с дозиметричен контрол. Специалистите проверяват дали рибата във водоемите в близост до атомната електроцентрала е подходяща за консумация от човека и следователно дали водата е чиста и безопасна. Качеството на водата във водоемите се следи щателно от експерти по химичен анализ. Тъй като състоянието на водата в близост до атомната електроцентрала се следи по-внимателно, отколкото на други места, тези водоеми се считат за по-безопасни за риболов.

Провеждането на подобни турнири ще продължи и след като започне производството на електроенергия, обясни Буцких.

Генералният директор на "Аккую нуклеар" открои и фокусът, който се поставя върху включването на турски фирми в изпълнението на проекта за първата турска АЕЦ.

"Приблизително 2000 компании са участвали досега в проекта като доставчици и изпълнители на различни етапи. "Аккую" е един от най-големите работодатели в региона, десетки хиляди хора са работили на обекта по време на пиковите етапи на строителството. Когато и четирите енергоблока бъдат пуснати в експлоатация, в централата ще работят приблизително 4000 души. Това е само оперативният персонал", заяви той.

Предвижда се след като заработи първият енергоблок на атомната електроцентрала, което се очаква да стане в близко бъдеще, той да генерира над 8,7 милиарда киловатчаса електроенергия годишно.

"Само този обем може да задоволи нуждите от електроенергия на 3-4 милиона души, живеещи например в части от Мерсин и Адана", посочи Буцких.

Когато бъдат въведени в експлоатация и четирите реактора на АЕЦ "Аккую", при пълен капацитет на мощностите централата трябва да покрива 10 процента от енергийните нужди на страната.