Професионалната татуистка Стефани Йорданова направи шокиращо разкритие в Big Brother. Тя сподели за бременността си пред всички останали съквартиранти - факт, за който тя научава само ден преди да влезе в Къщата на най-обсъжданото риалити в България. След като нейното противоречиво поведение се превърна в най-важната тема сред участниците, тя бе принудена да признае своята тайна. Big Brother ѝ осигури всички удобства, за да се чувства добре под покрива му след разкритието.

Междувременно отношенията между участниците в Къщата претърпяха обрати. Романтичните неуспехи на темпераментния DJ Иван с изкусителната Сияна го накараха да погледне към друга своя съквартирантка - Мина, която обаче също отклони опитите за сближаване помежду им. Това доведе до пореден нервен изблик на музиканта, този път насочен към друг обожател на Сияна - Стефан, който остави останалите съквартиранти в Къщата в недоумение.

Тайният шестнадесети съквартирант Валентин получи от Big Brother специална секретна мисия, която имаше за цел той да се сближи с останалите съквартиранти, под фалшива самоличност. Валентин отказа да изпълни заданието, а в следващите дни зрителите на NOVA ще станат свидетели на неговото наказание.

Тази вечер в най-известната къща в телевизионния ефир предстоят поредни напрегнати моменти. Стефани ще проведе искрен и съдбовен разговор с родителите си, но до какво ли ще доведе той, ще разберете в сряда, 1 октомври, от 22:00 ч. по NOVA.