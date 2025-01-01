Преди няколко дни Пиърс Броснан беше забелязан в ресторант в Нотинг Хил, Лондон, заедно с осиновения си син Кристофър, с когото беше прекъснал всякаква връзка преди 20 години. На срещата присъстваше и другият му син, Дилън, плод на втория му брак с Кийли Шей Смит.
Преди 20 години Пиърс Броснан взе трудно решение: да прекъсне всякаква връзка с осиновения си син Кристофър, който по това време имаше наркотична зависимост и не искаше да се лекува.
„Кристофър все още е напълно изгубен. Ужасно изгубен“, каза актьорът в интервю за „Playboy“ през 2005 г. „Мога само да имам непоколебима вяра и да вярвам, че ще се справи. Той изпита цялото семейство, но никой повече от самия себе си. Той знае как да се справи. Но той не иска да го направи“.
Pierce Brosnan reconciles with estranged son Christopher 20 years after cutting him off https://t.co/zZRaLhWgLl pic.twitter.com/JaP8kL9ZxM— New York Post (@nypost) November 10, 2025
Това подтикна актьорът да прекъсне връзките си с Кристофър: „Трябваше да му кажа: „Махай се, или живей живота си, или умри“. Моля се за него“.
Трудно решение, но не и необратимо. 20 години по-късно, 72-годишният Пиърс Броснан най-накрая се срещна с 52-годишния Кристофър, син на първата съпруга на актьора, Касандра Харис, когото той осинови – заедно със сестра му Шарлот, след смъртта на биологичния им баща Дърмот Харис през 1986 г. Шарлот почина през 2013 г.
Двамата бяха забелязани заедно в известния ресторант Dorian в Ноттинг Хил, Лондон. На срещата присъстваше и 28-годишният Дилън Броснан, друг син на Пиърс Броснан, роден от втория му брак с Кийли Шей Смит (с която има втори син, 24-годишният Парис). И тримата бяха забелязани на излизаха от ресторанта с широки усмивки.
Pierce Brosnan had an outing in London with his estranged son Christopher, 52, years after candidly sharing they disconnected. https://t.co/daCYlxSz3I pic.twitter.com/YfKGWDKURh— E! News (@enews) November 11, 2025
Преди да прекъсне връзките си с него, Пиърс Броснан и Кристофър Харис бяха близки. Той работи като асистент-режисьор на два филма за Джеймс Бонд, сред които „Светът не е достатъчен“ (1999). Но отношенията им се влошили поради зависимостта на Кристофър от кокаин и хероин. Той е бил в затвора три месеца за шофиране в нетрезво състояние през 1997 г., бил е замесен в няколко сбивания, както и в кражба, и е изпаднал в кома след предозиране.
Pierce Brosnan Seen Spending Time with Sons Christopher and Dylan in Rare Photo of the Family https://t.co/2jUrYuwoOF— People (@people) November 10, 2025
През 2022 г. Пиърс Броснан за първи път протегна ръка към Кристофър, когато отпразнува Деня на бащата: „Моята вечна любов към вас, скъпи синове, Парис, Дилън, Шон (роден от брака му с Касандра Харис) и Кристофър, благодаря ви от сърце за вашата любов в този ден на бащата“, написа той.