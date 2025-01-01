Преди няколко дни Пиърс Броснан беше забелязан в ресторант в Нотинг Хил, Лондон, заедно с осиновения си син Кристофър, с когото беше прекъснал всякаква връзка преди 20 години. На срещата присъстваше и другият му син, Дилън, плод на втория му брак с Кийли Шей Смит.

Преди 20 години Пиърс Броснан взе трудно решение: да прекъсне всякаква връзка с осиновения си син Кристофър, който по това време имаше наркотична зависимост и не искаше да се лекува.

„Кристофър все още е напълно изгубен. Ужасно изгубен“, каза актьорът в интервю за „Playboy“ през 2005 г. „Мога само да имам непоколебима вяра и да вярвам, че ще се справи. Той изпита цялото семейство, но никой повече от самия себе си. Той знае как да се справи. Но той не иска да го направи“.

Това подтикна актьорът да прекъсне връзките си с Кристофър: „Трябваше да му кажа: „Махай се, или живей живота си, или умри“. Моля се за него“.

Трудно решение, но не и необратимо. 20 години по-късно, 72-годишният Пиърс Броснан най-накрая се срещна с 52-годишния Кристофър, син на първата съпруга на актьора, Касандра Харис, когото той осинови – заедно със сестра му Шарлот, след смъртта на биологичния им баща Дърмот Харис през 1986 г. Шарлот почина през 2013 г.

Двамата бяха забелязани заедно в известния ресторант Dorian в Ноттинг Хил, Лондон. На срещата присъстваше и 28-годишният Дилън Броснан, друг син на Пиърс Броснан, роден от втория му брак с Кийли Шей Смит (с която има втори син, 24-годишният Парис). И тримата бяха забелязани на излизаха от ресторанта с широки усмивки.

Преди да прекъсне връзките си с него, Пиърс Броснан и Кристофър Харис бяха близки. Той работи като асистент-режисьор на два филма за Джеймс Бонд, сред които „Светът не е достатъчен“ (1999). Но отношенията им се влошили поради зависимостта на Кристофър от кокаин и хероин. Той е бил в затвора три месеца за шофиране в нетрезво състояние през 1997 г., бил е замесен в няколко сбивания, както и в кражба, и е изпаднал в кома след предозиране.

През 2022 г. Пиърс Броснан за първи път протегна ръка към Кристофър, когато отпразнува Деня на бащата: „Моята вечна любов към вас, скъпи синове, Парис, Дилън, Шон (роден от брака му с Касандра Харис) и Кристофър, благодаря ви от сърце за вашата любов в този ден на бащата“, написа той.