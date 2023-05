Happiest of birthdays to Bobi, the oldest living dog and the oldest dog ever, who turns THIRTY-ONE today (31!!!!!!!!) 💫 pic.twitter.com/FCzhSVSIu7 — Guinness World Records (@GWR) May 11, 2023

Happy birthday, Bobi! 🎂🎈🎉 31, the World's Oldest Living Dog and the World's Oldest Dog Ever, as determined by Guinness World Records — is celebrating his 31st birthday in Portugal!

Боби, португалско куче, което през февруари беше обявено за най-старото куче в света от Книгата на рекордите на Гинес, отпразнува 31-ия си рожден ден, съобщават от Гинес.Семейството на Боби е планирало празненство за рождения му ден в дома му в Конкейрос, селце в Южна Португалия.Собственикът му, Леонел Коща, заяви пред Гинес, че това ще бъде "много традиционно" португалско парти. Според съобщението за медиите на събитието ще присъстват над 100 души и ще има танцова трупа.Коща разказва, че Боби се радва на голямо внимание, откакто е коронясан за най-старото куче в света."Имаше много журналисти и хора, дошли от цял свят, за да се снимат с Боби", казва той в съобщението.Той добави, че възрастното куче е в добро здраве и наскоро е преминало преглед поради опасенията за стреса от честите посещения."Правеха се много снимки и му се налагаше да става и да сяда много пъти", казва той в съобщението. "Не беше лесно за него."Според собственика му Боби е чистокръвен Rafeiro do Alentejo - порода португалско куче, обучено да охранява добитък. С напредването на възрастта той е имал затруднения с ходенето, а също така и влошаване на зрението си.Коща отдава дълголетието на кучето си отчасти на "спокойната, мирна среда", в която живее.Освен че е най-възрастното куче, което живее в момента, Боби е и най-възрастното куче, регистрирано някога, според Гинес. Коща е бил само на 8 години, когато се е родил неговият спътник.