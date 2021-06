Lil Baby & Lil Durk’s “The Voice of the Heroes” sells 158k first week pic.twitter.com/ZVJn6310ZA — Daily Loud (@DailyLoud) June 12, 2021

Рапърът Лил Бейби отново оглавява класацията на "Билборд" за албуми (ВИДЕО/СНИМКИ)

Рапъритеоглавиха класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.Изпълнителите си осигуриха първенството със съвместния албумот който за периода на отчитане са продадени 150 000 еквивалентни единици.за втори път в кариерата си покорява върха в чарта, а- за първи.Втората позиция в класацията остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от певицатасъс 143 000 продадени еквивалентни единици от албума "Sour".Трети е кънтри певецътс 50 000 продадени еквивалентни единици от тавата "Dangerous: The Double Album".Челната петица в албумната класацията Билборд 200 се допълва от Джей Коул с "The Off-Season" (44 000 продадени еквивалентни единици) и южнокорейския квинтет "Tomorrow x Together" с "The Chaos Chapter: Freeze" (43 000 продадени еквивалентни единици).