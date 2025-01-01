Най-новото развлекателно предаване в телевизионния ефир – „Диви и красиви“, стартира на 11 август вечерта по NOVA. Романтичният риалити формат събра седем жени и седем мъже в търсене на любовта.

Участниците имат реалния шанс да срещнат своята истинска половинка с помощта на професионален екип от психолози и експерти по match making, които месеци по-рано са работили по избора на участниците. Още с първия епизод, новото риалити предаване дава сериозна заявка за доминантен играч в битката за зрителското внимание.

Според официалните пийпълметрични данни повече от една четвърт от телевизионните зрители в активна възраст (18-59 години) са избрали да гледат стартовия епизод на „Диви и красиви“. Втората телевизия в класацията е с далеч по-малка аудитория по същото време.

NOVA

Тази вечер, 12 август, романтичното приключение продължава с появата на нов участник в Палата на любовта. Дамите ще бъдат развълнувани от мъжкото присъствие на известен инфлуенсър, но няма да знаят, че той влиза сред тях с тайна мисия – да разбере наистина ли търсят любовта или носят добре прикрити маски.

Ще успее ли мистериозният мъж да ги предразположи към пълна откровеност и как ще преминат първите индивидуални срещи на Ванеса и Марио и Николай и Ивелина – зрителите ще видят във втория епизод на „Диви и красиви“ тази вечер от 21:00 ч. по NOVА.