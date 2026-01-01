Американският президент Доналд Тръмп заяви, че по време на днешната си среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом е настоял преговорите с Иран да продължат, тъй като САЩ се стремят към сключване на ядрено споразумение с Техеран, предаде Асошиейтед прес.

"Срещата беше много добра, отличните отношения между двете ни страни продължават", написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

"Не беше постигнато нищо конкретно, освен че аз настоях преговорите с Иран да продължат, за да се види дали може да бъде сключена сделка", съобщи Тръмп.

Визитата на Нетаняху и седмата му среща с Тръмп в рамките на втория мандат на президента републиканец идват в момент, когато както Техеран, така и Вашингтон проявяват предпазлив оптимизъм след провеждането на непреки разговори в Оман в петък относно това как още веднъж да се подходи към преговорите по ядрената програма на Иран, отбелязва АП.

От канцеларията на Нетаняху казаха преди срещата, че израелският премиер иска тези преговори да включват ограничения върху програмата на Иран за балистични ракети и подкрепата на Техеран за екстремистки групировки като "Хамас" и "Хизбула".