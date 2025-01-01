Френско изследване поднася изненадващи резултати. Напитки в стъкло са до 50 пъти по-замърсени с микропластмаса от обикновена бутилка.



Прозрачна, блестяща, с презумпция за качество и натуралност. Все повече хора се стремят да заменят любимите си напитки в пластмасови бутилки със стъклени алтернативи – вярвайки, че правят по-добър избор за здравето си. Гарантира ли обаче стъклената бутилка девствена чистота? Ново френско проучване (Iseline Chaïb et al, Microplastic contaminations in a set of beverages sold in France, Journal of Food Composition and Analysis (2025). DOI: 10.1016/j.jfca.2025.107719) хвърля сериозна сянка върху тази представа. Опаковката, възприемана като най-"чиста“ – стъклото – замърсява водата, чая, лимонадата, бирата и дори виното в пъти повече с невидими частици микропластмаса.



Макар все още да няма преки доказателства, че разпространението на микропластмаса е вредно за човешкото здраве, все повече изследвания се насочват към измерването и анализа ѝ, тъй като ежедневната консумация поставя въпроси за дългосрочния ефект върху организма.



Изследването, публикувано по-рано тази година от френската Агенция за безопасност на храните ANSES, подлага на анализ различни напитки – вода (минерална и изворна), чай, кола, лимонада, бира и вино, бутилирани по най-разнообразен начин: в пластмасови и стъклени бутилки, кенове, картонени кутии и дори в пластмасови пликчета с дозатор. А крайната цел е да се установи дали и как опаковката влияе на чистотата на съдържанието.



Резултатите са наистина изненадващи. Оказва се, че във всички изследвани проби има наличие на микропластмаса. Нито една напитка не е съвсем "чиста“. А най-замърсени са не други, а именно напитките в… стъклени бутилки. Причината не е в самото стъкло, а в металните капачки с боя и покрития, които се ронят и безпрепятствено проникват в течността. Тези частици, които попадат в организма при консумация, са микроскопични (30–500 μm) и невидими за окото.



Изследователите се натъкват на средно около 100 микропластмасови частици на литър в стъклени бутилки от безалкохолни напитки, лимонада, студен чай и бира. Това е от 5 до 50 пъти по-високо от нивото, установено в пластмасови бутилки или метални кутии. Бутилираните води в PET опакова са с най-ниско съдържание - средно 3 частици на литър, лимонадите и бирата – съответно 45 и 83 частици, а виното остава на второ място по "чистота“ – с около 8 частици.