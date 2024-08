Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня

Хората могат да променятс течение на времето, за да отговарят на имената си, сочи ново проучване, цитирано от Физ.орг.Изследователски екип, ръководен от д-р Йонат Цвебнер от университета „Райхман“, се опитва да установят дали родителите избиратвъз основа на това как изглежда то или външният вид на хората се променя през годините, за да съответства на социалните стереотипи, свързани с техните имена.За целите на проучването са анкетирани деца на 9 и 10 години и възрастни. Те са помолени да съпоставят лица с имена. Резултатите от изследването показват, че децата и възрастните правилно съпоставят лица на зрели хора със съответните имена. Но когато им са показани детски лица и имена, участниците не успяват да направят точни асоциации.В последвала част на изследването учените използват, която разполага с голяма база данни с изображения на човешки лица. Компютърът разпознава изображенията на лицата на възрастните с едно и също име. Въпреки това системата не установява значително сходство между децата и техните имена.Изследователите стигат до заключението, чена даден човек е резултат от т. нар. Това е понятие, въведено през 1948 г. от социолога Робърт Кинг Мъртън. Той обяснява, че самоизпълняващото се пророчество поначало е грешна постановка на ситуация, която провокира такова ново поведение, което превръща грешната концепция в истинна. Така външният вид на лицето се променя за дълъг период от време, за да съответства на социалните стереотипи, свързани с името. Те могат да се формират по много начини, например когато името е свързано с известна личност или с конотациите на библейско име.„Нашето изследване подчертава по-широкото значение на този изненадващ ефект, а именно дълбокото въздействие на социалните очаквания. Доказахме, че съществуват социални конструкции или структури - нещо, което досега беше почти невъзможно да се провери емпирично“, казва д-р Йонат Цвебнер. „Социалното структуриране е толкова силно, че може да повлияе на външния вид на човека. Тези констатации могат да подскажат до каква степен други лични фактори, които са дори по-значими от имената, като пол или етническа принадлежност, могат да оформят това, което хората израстват.“Изследването е публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.