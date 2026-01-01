Трилърът, създаден по романа на Фрида Макфадън „Прислужницата", зае първа позиция по зрителски интерес в киносалоните в страната миналия уикенд, сочат обобщените данни. Събирането на две жени, които в един момент разменят ролите си като партньори на деспотичен мъж, е гледано от 255 593 зрители, а приходите за трите седмици на екран са 475 643 евро.

Втори е „Аватар: Огън и пепел", който беше месец на върха. Почти 200-минутната трета част от вселената „Аватар" вече е гледана от 255 593 зрители, а приходите за петте седмици възлизат на 2 143 656 евро.

Първата премиера от миналия петък - „Върховният Марти", е на трета позиция. Разказът за играча на тенис на маса Марти Райзман, развиващ се през 50-те години на миналия век, е с 5986 зрители и 46 136 евро приходи.

На четвърто място е анимацията "Зоотрополис 2", която е вече втори месец сред най-гледаните филми у нас. Новите приключения на лисицата и заека, които отново разкриват голяма мистерия около кварталите на животинския град, са гледани от 208 062 зрители и имат 1 467 132 евро приходи.

Пета позиция е за българския „Един грам живот", който вече два месеца и половина в топ 10 на най-гледаните филми. Историята за връзката между наркозависими и техните родители продължава да събира нови зрители, а до момента те са 162 175, а приходите от билетите им са на стойност 1 051 362 евро.

На шесто място е продължението на филма от 2020 година - „Гренландия: Миграция". Пътуването на заселилите се на острова след удара с кометата Кларк към континентална Европа е проследено от 15 211 зрители, а приходите за десет дни са 111 012 евро.

Седма позиция е за втората премиера от миналия уикенд - „28 години по-късно: Храм от кости", заснет едновременно с третия филм от поредицата на Дани Бойл. Продължението на историята от „28 години по-късно", наситено с ужас и кръвопролития, е гледано вече от 3382 зрители и има 26 267 евро приходи.

На осмо място е българската комедия „Почивката 2", която доближава втория си месец на екран. Героите от „Светът на Ванката", примесени с вкус на ракия и морски купон, са гледани от 154 015 зрители, а приходите са 1 029 735 евро.

Девета позиция е за анимацията „Спондж Боб: Търсят се квадратни гащи". Следването на Летящия холандец в дълбините на дълбокото море са гледали 37 953 зрители, а за месец приходите възлизат на 248 278 евро.

На десето място е анимацията „Чарли Суперкучето". Как получилото суперсили от извънземни куче се бори срещу зла котка, заплашваща човечеството, вече са видели 5898 зрители, а за двете седмици на екран приходите са 248 278 евро.

Извън топ 10 е третата премиера от миналия петък. „Чужденецът" по романа на Албер Камю за живота на Мьорсо в Алжир е с 5932 зрители, в които са и тези от „Синелибри", а приходите от билетите са 33 479 евро. Четвъртата премиера - документалният „Не съм лош човек", за човек, участвал в потушаването на Пражката пролет през 1968 година, е гледана от 212 зрители и има 617 евро приходи.

През миналия студен уикенд пред големия екран са били 59 237 зрители. Миналата година по същото време в киносалоните филми са гледали 51 182 души.