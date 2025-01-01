Тайнствена нова затворничка разтърсва света на останалите герои във втория сезон на криминалната драма „Клетката“. Влизането й зад решетките е шокиращо и води до фатални последствия за всички. Коя е тя, какво е извършила и как нейната участ ще повлияе на събитията в затвора и извън него – това ще стане ясно в продължението на сериала от понеделник до четвъртък в 22:00 ч. по NOVA.

В новите епизоди се разбулват и тайните, останали неразкрити от финала на първи сезон. Каква е съдбата на брокерката Ина Арнаудова (Гергана Данданова) след смъртоносното нападение в изолатора? Ще успее ли да докаже невинността си инспектор Димитър Пелев (Асен Блатечки), арестуван с обвинение за убийство? Зрителите ще разберат също как се развиват събитията за измамените Тодор Арнаудов (Мартин Димитров) и София Гендова (Жаклин Дочева), както и за укриващата се дъщеря на Арнаудови – Михаела (Маргарита Лъчезарова). Ще стане ясно къде изчезнаха десетте милиона на мафията и ще гръмне най-голямата бомба: кой е истинският убиец на звездата Валери Гендов (Явор Ралинов).

NOVA

Изненадващите обрати тепърва предстоят, защото във втория сезон на „Клетката“ животът на героите изцяло се преобръща. След всичко, което са преживели, те получават шанс за рестарт, обаче с цената на трудна вътрешна промяна. Едни имат смелостта да я направят, за да стигнат до върха, а други са склонни да повтарят стари грешки, затова се сблъскват с най-големите си страхове и кошмари. И докато напрежението продължава да расте, трети се оплитат в лъжи и двойни игри, губейки все повече себе си. Кой от тях ще сключи опасна сделка с дявола?

В интригуващия криминален сюжет ще видим отново любимите актьори Гергана Данданова, Асен Блатечки, Мартин Димитров, Жаклин Дочева, Маргарита Лъчезарова, Веселин Петров, Иван Горанов, Веселин Калановски и Мира Бояджиева. Към звездния каст на втория сезон ще се присъединят също Димитър Живков, Сотир Мелев и Петя Бончева. Участват още: Иванка Шекерова, Яна Кузова, Боян Младенов, Юлиян Малинов, Йоанна Микова, Филип Гуляшки, Камелия Хатиб, Рая Белева, Стойка Стефанова, Калина Миланова и други.

Не пропускайте втория сезон на „Клетката“ – от 17 ноември в 22:00 ч. само по NOVA!

