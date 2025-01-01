"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 12 ноември - сряда във връзка с подмяна на спирателни кранове по ул. „Ваня Костова“, жк. „Връбница 1“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“, живеещи в района на: ул. „Бакърено шосе“, бул. „Ломско шосе“, ул. „Ваня Костова“, и ул. „Без име“ пред бл. 539.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Ваня Костова“ на кръстовището с ул. „Бакърено шосе“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.