"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 12 ноември - сряда във връзка с подмяна на спирателни кранове по ул. „Ваня Костова“, жк. „Връбница 1“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“, живеещи в района на: ул. „Бакърено шосе“, бул. „Ломско шосе“, ул. „Ваня Костова“, и ул. „Без име“ пред бл. 539.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Ваня Костова“ на кръстовището с ул. „Бакърено шосе“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.