Жена от Русе стана жертва на онлайн измама, извършена чрез търговска дейност по интернет, съобщиха от полицията.

Тя е подала сигнал, че в началото на месеца е поръчала, чрез обявя в социална мрежа, устройство за превод с рекламирана цена от 200 лева, която била значително по-ниска от обичайната.

На 10 ноември тя е получила пратката по куриер и заплатила сумата за изпратената стока, без опция за преглед.

След отварянето ѝ обаче е установила, че вместо поръчаното устройство е получила празно козметично куфарче. Веднага е уведомила куриерската фирма и е спряно превеждането на сумата към подателя.

По случая се води разследване.