В 80 на сто от случаите на хакерстки атаки с искане за откуп става дума за действия на руснаци, заяви днес Едвардс Шилерис от центъра за борба с киберпрестъпленията в службата на ЕС за полицейско сътрудничество Европол. Шилерис бе изслушан в комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Той допусна, че повечето от тези извършители са държавни служители. По неговите думи доскоро е имало разлика между държавни и частни извършители на хакерски атаки, но това се е променило с напредването на цифровизацията. Експертът посочи, че хакерските дейности най-често са организирани, с множество участници, като онези, които крадат данни, обичайно нямат друга цел, освен печалба.

В платформи в интернет, където самоличността на потребителите не може да бъде установена, се продават потребителски данни, с които може да бъде злоупотребено повече от веднъж, поясни той. По неговите думи данни от кредитна карта може да се купят за пет евро и така да се получи достъп до суми от няколко хиляди евро. Експертът отбеляза, че дружество, пострадало от хакерска атака, обикновено губи по няколко милиона евро, за да преодолее щетите. Той съобщи, че се наблюдава чувствително увеличение на измамите с използване на технологията "дийп фейк", когато например се правят телефонни обаждания до някого с цел измама и с използване на глас, наподобяващ гласа на негов познат.

Шилерис каза, че в 99 на сто от случаите кражбите на данни можеше да бъдат предотвратени с използването на "силни" пароли. По неговите думи частните дружества също могат да подобрят системите за защита на базите данни с повече инвестиции, но засега се стремят да предложат на пазара евтини услуги и това е за сметка на сигурността.