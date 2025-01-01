Казанлък отново има повод за гордост. Тереза Палова подгласничка на Царица роза 2022 и носителка на титлите Lady Bulgaria и Miss Bulgaria, ще представи страната ни на един от най-престижните международни конкурси за модели – China Super Model Universe 2025, който ще се проведе в Шънджън и Макао, предаде knews.bg .

Конкурсът събира едни от най-красивите и талантливи модели от цял свят. Сред близо 10 000 кандидатки, само 20 участнички достигат до финалния етап и една от тях е именно българката Тереза Палова.

Със своята харизма, елегантност и вдъхновение от родния Казанлък – градът на розите и красотата – Тереза ще покаже, че българската женственост и дух могат да пленят света.

Желаем ѝ успех и вярваме, че ще донесе още поводи за гордост на България!