Транспортният министър Гроздан Караджов с коментар пред журналисти от Пловдив, където извършва проверка на място на строителните дейности по проекта за изграждане на железопътен възел Пловдив.

"Ще има и търговски обекти, пошегувах се с Костадин Димитров, че сме направили от националната компания "Железопътна инфраструктура" много по-голям и много по-дълъг тунел от тунела на НДК и че Пловдив всъщност вече има може би най-дългото, най-хубаво и най-модерно такова съоражение", обясни Караджов.

Той каза още, че в рамките на този проект е бил включен и малък подпроект - запазване на бетоновия мост, който първоначално е бил предвиден за премахване, а в последствие, след ремонт за 5 млн. лева, той е останал като паралелна връзка.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров коментира, че вече има избран изпълнител в рамките на район "Южен", които ще могат да поемат реализацията на първия етап от триетапния проект за развръзките от изхода на пробива на гарата. Самото проектиране ще бъде възложено до края на месеца, първият етап е свързан с не много намеси от страна на общината.

Инж. Пашов обясни, че първият вариант на връзки на попдлеза с район "Южен" се предвижда монтиране на светофарна уредба, бул. "Димитър Талев" да стане двупосочен, да има директна връзка на район "Южен" с район "Централен". Този етап е във връзка с това, че предстоят отчуждителни процедури за реализиране на втория етап, където бул. "Македония" ще стигне до бул. "Ал. Стамболийски". Поне две години би отнело до окончателния завършек, уточни Пашов.

Караджов бе запитан откога пътниците в БДЖ ще могат да получават компенсации при закъснение на влакове. "Те и в момента ги получават, но България си е извоювала известен брой дерогации в миналото и те предвиждат, че само за над 90 минути закъснение се получават компенсация. Всички, които са подали искане - до момента са получили, лично аз съм съдействал за жалбите на хората", обясни той и допълни, че тази компенсация ще се промени, когато отпадне дерогацията.