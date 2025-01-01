Софийската градска прокуратура (СГП) е внесла протест срещу решението на Софийския градски съд (СГС) да признае за невинни бившите полицаи Любка Гечева и Георги Малински, обвинени във вземане на подкуп за ескорт на Димитър Любенов преди тежката катастрофа на околовръстното шосе на София през 2022 г., при която загина френски гражданин, съобщиха от прокуратура.

СГП иска Софийският апелативен съд (САС) да подложи на собствен внимателен анализ доказателствата и средствата за тяхното установяване, да отмени присъдата на СГС и да постанови нова присъда, с която да признае за виновни подсъдимите.

Инцидентът стана на 25 септември 2022 г., други двама души също пострадаха. След катастрофата започна и друго разследване - срещу полицаи, които са ескортирали Любенов. Срещу двамата служители на МВР са повдигнати обвинения за взет подкуп за неизпълнение на служебни задължения и че не са оказали помощ при катастрофата. Според обвинението при катастрофата Любенов е шофирал след употреба на кокаин и алкохол със скорост 195 км/ч при разрешена скорост 80 км/ч, като е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.