Едно от възловите кръстовища в Ямбол – на бул. "Крайречен" при Биков мост и ул. "Крали Марко", ще бъде изцяло затворено за движение на 13 и 14 ноември. Причината е последният етап от изграждащото се там кръгово движение и полагането на последния износоустойчив пласт асфалт, съобщиха от пресцентъра на местната управа.

С цел осигуряване на качествено и безопасно изпълнение на строително-ремонтните дейности се въвежда и временна промяна в маршрутите на градския транспорт, която е обявена на сайта и фейсбук страницата на Община Ямбол. Възможно е минимално закъснение по автобусните линии, предупреждават от администрацията.

Изграждането на кръговото кръстовище при Биков мост започна в края на юли т.г. Проектът предвижда обособяването на вътрешен кръг от 25 м в диаметър и външен – 41,5 метра. Дейностите в зоната на пътната връзка на бул. "Крайречен" и ул. "Крали Марко" включват също изграждане на нови тротоари и свързване на съществуващата велосипедна алея.