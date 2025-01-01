Еминем е рапър, автор на песни, артист и продуцент. Той е един от най-продаваните музикални изпълнители, с продажби от над 220 милиона записи в цял свят. Признат е за един от най-великите рапъри на всички времена. Днес той става на 53 години.



Маршъл Брус Матърс III е роден на 17 октомври 1972 г. в Сейт Джоузеф, Мисури. Той е единствено дете на Маршъл Брус Матърс Младши и Дебора Рей. Изпълнителят има тежко детство – баща му ги изоставя, а с майка му се местят постоянно между Детройт и Мисури, като не се задържат в една къща повече от година и често живеят при роднини.



Дебютният му музикален албум като самостоятелен артист е „Infinite“, който излиза през 1996 г. Еминем подписва със звукозаписната компания на д-р Дре Aftermath Entertainment. Постига голяма популярност през 1999 г. с албума си „The Slim Shady LP“. Следващите му два албума „The Marshall Mathers LP“ и „The Eminem Show“ му носят световен успех и са номинирани за Грами за албум на годината. През 2010 г. „Recovery“ се превръща в най-продаваният албум в света, което го прави втори албум на Еминем, след „The Eminem Show” с това отличие.

Gulliver/Getty Images

През следващите години той издава албумите, които се класират под номер едно в САЩ.Еминем става. Billboard го обявява за „Артист на десетилетието (2000–2009)“. Rolling Stone го включи в своите класации съси 100-те най-велики автори на песни за всички времена.Еминем е носител е на множество награди, включително. През 2013 г. Еминем издава песента „Rap God“, която влиза в рекордите на „Гинес“ за песен с най-голям брой думи - 1560.Той има десет албума номер едно в Billboard 200 - като всички последователно дебютират на първо място в класацията, което го прави единственият изпълнител, постигнал това, както и пет сингъла номер едно в Billboard Hot 100.Еминем дебютира като актьор в музикалния драматичен филм „, изигравайки своя художествена версия. Саундтрака „Lose Yourself“ му печели награда Оскар за най-добра оригинална песен, което го прави и първият хип хоп артист, който някога е печелил тази награда.Еминем участва във филмите „The Wash“, „Funny People“, „The Interview“, както и в сериала „Entourage“.

Gulliver/Getty Images

Освен всички останали таланти,разработва и собственаShady Records, заедно с мениджъра Пол Розенберг. При тях стартират кариерите на много музиканти, сред които 50 Cent, Yelawolf и Оби Трайс. Еминем основава и собствена музикална станция Shade 45.

Gulliver/Getty Images

Еминем се жени два пъти за Кимбърли Ан Скот. Двамата се запознават в гимназията, а през 1999 г. се женят. Двойката имаХайли, която се ражда през 1995 г. Развеждат се през 2001 г., като и двамата се съгласяват на съвместно попечителство. За кратко се женят отново през януари 2006 г., като още април същата година, Еминем подава молба за развод. Рапърът имаи над Уитни, дъщерята на Ким от друга връзка, Алайна, дъщеря на доведената му сестра Зора, както и над по-малкия си полубрат Нейтън.Еминем говори публично заси към лекарства – Валиум, Викодин и други сънотворни медикаменти. Изпълнителят започва да ги приема по време на снимките на „“ и до края на продукцията вече приема по 30-40 хапчета на ден. През 2007 г. Еминем е хоспитализиран след свръхдоза с метадон, който дилърът му продавал вместо Викодин. След тези събития той решава да потърси рехабилитационен съветник.е неговпрез този период и от април 2008 г. рапърът е чист от наркотици.