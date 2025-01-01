Еминем е рапър, автор на песни, артист и продуцент. Той е един от най-продаваните музикални изпълнители, с продажби от над 220 милиона записи в цял свят. Признат е за един от най-великите рапъри на всички времена. Днес той става на 53 години.
Маршъл Брус Матърс III е роден на 17 октомври 1972 г. в Сейт Джоузеф, Мисури. Той е единствено дете на Маршъл Брус Матърс Младши и Дебора Рей. Изпълнителят има тежко детство – баща му ги изоставя, а с майка му се местят постоянно между Детройт и Мисури, като не се задържат в една къща повече от година и често живеят при роднини.
Дебютният му музикален албум като самостоятелен артист е „Infinite“, който излиза през 1996 г. Еминем подписва със звукозаписната компания на д-р Дре Aftermath Entertainment. Постига голяма популярност през 1999 г. с албума си „The Slim Shady LP“. Следващите му два албума „The Marshall Mathers LP“ и „The Eminem Show“ му носят световен успех и са номинирани за Грами за албум на годината. През 2010 г. „Recovery“ се превръща в най-продаваният албум в света, което го прави втори албум на Еминем, след „The Eminem Show” с това отличие.
Еминем става най-продаваният музикален изпълнител в САЩ през 2000 г. Billboard го обявява за „Артист на десетилетието (2000–2009)“. Rolling Stone го включи в своите класации със 100-те най-велики изпълнители на всички времена и 100-те най-велики автори на песни за всички времена.
Еминем е носител е на множество награди, включително 15 награди Грами, 8 Американски музикални награди, 17 музикални награди Billboard, един Оскар и награда от MTV Europe Music Global Icon Award. През 2013 г. Еминем издава песента „Rap God“, която влиза в рекордите на „Гинес“ за песен с най-голям брой думи - 1560.
Той има десет албума номер едно в Billboard 200 - като всички последователно дебютират на първо място в класацията, което го прави единственият изпълнител, постигнал това, както и пет сингъла номер едно в Billboard Hot 100.
Еминем дебютира като актьор в музикалния драматичен филм „Осмата миля“, изигравайки своя художествена версия. Саундтрака „Lose Yourself“ му печели награда Оскар за най-добра оригинална песен, което го прави и първият хип хоп артист, който някога е печелил тази награда.
Еминем участва във филмите „The Wash“, „Funny People“, „The Interview“, както и в сериала „Entourage“.
Еминем говори публично за пристрастяването си към лекарства – Валиум, Викодин и други сънотворни медикаменти. Изпълнителят започва да ги приема по време на снимките на „Осмата миля“ и до края на продукцията вече приема по 30-40 хапчета на ден. През 2007 г. Еминем е хоспитализиран след свръхдоза с метадон, който дилърът му продавал вместо Викодин. След тези събития той решава да потърси рехабилитационен съветник. Елтън Джон е негов ментор през този период и от април 2008 г. рапърът е чист от наркотици.