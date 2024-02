Google News Showcase

Тя е само на 22 години, но вече пише история…е новата звезда на(РЮА). Със сингъла сиизпълнителката спечели първата статуетка "" в историята на родината си. Специално е и "грамофончето", което ѝ беше връчено - единственото засега за най-добро африканско изпълнение. За първи път тази година американската Национална звукозаписна академия включи тази категория в списъка на лауреатите на "Грами".спечели "", надделявайки над сериозната конкуренция на"Никога не съм мислила, че ще кажа, че съм спечелила "" на 22 години", каза сияеща певица, докато приемаше отличието.Родената вмлада изпълнителка пуснапрез месец юли 2023 г. като пилотен сингъл към дебютния си студиен албум -, който предстои да излезе на пазара през март. Много бързо летните ритмите, както и танците стават изключително популярни в платформата ТикТок, а песента на младата южноафриканка влезе в топ 10 на музикалните класации в САЩ, Великобритания, Австралия и още няколко страни.Благодарение нае първата южноафриканска соло изпълнителка от 55 години, успяла да влезе в чарта на "Билборд" за сингли, където се изкачи до седма позиция. Сънародникът ѝ Хю Масекела достига до класацията през 1968 г. с Grazing in the Grass. Тайла е и най-младата представителка на родината си, стигнала до Хот 100 на "Билборд".Water приключи 2023 г. като най-стриймваната песен с афроелементи в платформата "Спотифай". И всичко това само с една песен…Понякога е необходима само една песен, а миналата година се оказа късметлийска за певицата Тайла, отбелязва Би Би Си."Целта ми е да бъда сред най-големите поп звезди в света", не крие амбициите си певицата. "… и някак си винаги съм вярвала, че това ще ми се случи", казва Тайла пред Би Би Си.И докато чака звездния си миг, още от ученичка южноафриканката участва в кастинги за мюзикъли, измисля песни и качва кавъри на популярни песни в Ютюб. Силно повлияна е от изпълнители като Майкъл Джексън, Риана, Алия, но Тайла иска да има свое собствено звучене. "Моята култура трябва да е присъства" в песните ми, казва тя пред "Пийпъл".В известна степен успехът на Тайла се дължи и на социалните мрежи. "Когато бях на 12 или 13 години взех телефона на татко, за да си направя акаунти в социалните мрежи. На тази възраст не трябваше да бъда там, но аз просто се влюбих в снимките, видеоклипове и musical.ly", разказва тя пред "Пийпъл".В акаунта си всвои изпълнения, като дори се осмелява да изпрати част от тях на Дрейк и диджей Халед, но без да получи отговор. Един от клиповете ѝ обаче е забелязан от фотографа Гарт фон Глен, който се свързва с нея и ѝ става мениджър. Резултат от съвместната работа е дебютният сингъл на Тайла - Getting Late, появил се през 2019 г. В него преобладават южноафрикански ритми в комбинация с поп и ар енд би. Парчето успява да набере популярност.Родителите наобаче не са доволни от перспективата дъщеря им да се отдаде на музиката, като настояват тя да продължи с образованието си. И за да не ги разочарова, след завършването на гимназия записва да учи минно инженерство.на "" за изпълнение на афромузика си дава сметка за значението на социалните мрежи, като само в ТикТок има над шест милиона последователи. Тайла обаче е наясно, че "трябва да бъде по-внимателна и да използва платформите си правилно". И въпреки че броят на почитателите ѝ расте лавинообразно, най-големият фен на Тайла си остава нейната баба Айви, която я подкрепя още от периода, в който тийнейджърката прави кавъри на големи хитове и ги качва в Инстаграм.