Михаела Маринова обяви, че е сгодена – новината дойде едновременно с премиерата на нейното най-лично парче до момента, озаглавено „100 мечти“, което бележи нов етап и в личния ѝ живот, и в музикалната ѝ кариера.



В интервю за „Събуди се“ по NOVA певицата сподели: „Супер щастлива съм, че това ми се случи.“ За момента няма насрочена дата за сватба, тъй като двойката иска първо да се наслади на всяка заедно изживяна секунда



Тя описва песента като посветена на хората, за които е благодарна: „Създадена е за онези хора, за които сме благодарни, че са в живота ни. Тя говори сама, без нужда от много думи.“

„Преди известно време с приятели седнахме и размишлявахме за нещата, които се случват. Спомних си за Михаела, която беше на 16, а сега съм на 27 и празнувам 10 години на сцена”, сподели изпълнителката.

Гласовитата певица разказа и за предстоящия концерт, който подготвя през септември: „С този концерт ще отпразнувам моята годишнина на музикалната сцена. Поканила съм специални гости, които по пътя на музиката са ми подавали многократно ръка и нямам търпение за всичко, което предстои”.