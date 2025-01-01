Посетителите на петзвездния Sheraton Grand Mirage Resort в Порт Дъглас, Североизточна Австралия, преживяха необичайна изненада този уикенд, когато млад крокодил реши да си вземе освежаваща баня в хотелския басейн на метри от почиващите.

Видео, публикувано в TikTok от Лиза Келър, показва как малкият хищник спокойно лежи на дъното на басейна, докато туристите около него се излежават на шезлонгите и се наслаждават на слънцето. „Не искам да всявам паника, но има крокодил в басейна на Sheraton. Никой дори не обръща внимание“, казва Келърс с изненада.

Управителят Джоузеф Америо съобщи, че животното е било забелязано рано сутринта в събота, след което басейнът незабавно е бил затворен и обезопасен.

По-късно същия ден служители на отдела за дива природа в щата Куинсланд са заловили и премахнали неканения гост. „В нито един момент гостите и крокодилът не са били заедно във водата“, увери Америо.

Според експерти в северните райони на Австралия обитават над 100 000 соленоводни и по-малко агресивни сладководни крокодила. Въпреки че присъствието им не е необичайно за региона, появата на един от тях в хотелски басейн е събитие, което дори и най-опитните туристи не виждат всеки ден, отбелязва АФП.