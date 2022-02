Многосе подлагат на козметични процедури в опит да се спасят от възрастта и да придобият вечно младежки вид. Макар че при някои от тях лечението е дало резултат, има и такива, които са останали с усещането, че целият процес е бил трагична загуба на пари.разказа за опита си от миналото, когато се е подлагала на козметични процедури, които не са протекли добре, като е трябвало да се изправи пред факта, че изглежда странно.По време на представянето на новия си комедиен сериал "Shining Vale" Кокс призна, че си е поставялакоито са променили отношението ѝ към козметичните процедури.Въпреки че 57-годишната актриса вече е съгласна да "изглежда по-възрастна" и да остарява грациозно, тя си спомни за времето, когато се е подлагала на, за да изглежда по-млада."Имаше момент, в който си казвах: "О, аз се променям. Изглеждам по-възрастна" и години наред се опитвах да гоня младостта", казва тя в интервю за "The Sunday Times Style"."И не осъзнавах, че изглеждам наистина странно с инжекции и правене на неща с лицето ми, които никога не бих направила сега", добави тя.Кокс, известна с това, че изигра Моника в популярния ситком "Приятели", преживяла труден момент. Приятелите ѝ започнали да клюкарстват за външния ѝ вид и тогава тя решила да сложи край на процедурите и през 2017 г. изхвърлила всичките си филъри.В интервю за списание "The New Beauty" тя заяви, че сега е "възможно най-естествена".