Първото голямо заглавие за 2026 г. е новият сериал от света на "Игра на тронове“, предисторията "Рицарят на Седемте кралства“. Като фен на Джордж Р. Р. Мартин много харесвам неговите антологични истории и начина, по който той изгражда героите, и най-вече как изгражда образа на обикновените хора. Историята в новия сериал ще бъде интересна, защото се фокусира върху една по-малка частица от този свят. Това каза кино коментаторът Леда Гочева в предаването "Сториборд“.



През тази година излиза и третият сезон на "Домът на дракона“ (House of the Dragon), една изключително добре разказана история, която през втори сезон леко се забави като темпо. "Не беше толкова впечатляващ и толкова шокиращ, колкото първи сезон, но втори сезон беше важна стъпка, която трябваше да бъде предприета, за да стигнем до събитията, които ще се разглеждат през трети сезон. HBO разтегли доста историята, но по един добър начин, при който всички успяхме да се влюбим и да се интересуваме отново от тези герои, които са много по-различни от онези, които гледахме в "Игра на тронове“,“ обясни тя.



Почитателите на големия хит "Еуфория“ (Euphoria) също ще се радват на трети сезон на поредицата, "като ще бъде интересно да видим как техните герои ще се развият, бидейки вече млади, но все пак възрастни хора“. Вторите сезони на "Нощният управител“ (The Night Manager) с Том Хидълстън и на Beef с Оскар Айзък и Кери Мълиган в главните роли също се завръщат на малкия екран след изключително успешни първи сезони. През 2026 г. трябва да излезе и сериалът "Кери“ по Стивън Кинг, дело на създателя на редица невероятно успешни хорър продукции Майк Фланаган. Водещият на предаването Благой Иванов допълни заглавията с новия сериал на Ричард Гад – Half Man, автор и на изключително добре приетия Baby Reindeer.



Тази година Marvel излизат с няколко доста любопитни проекта, единият от които е продължението на Daredevil: Born Again, който според кино коментатора е доста спорен – и харесван, и нехаресван от феновете на сериала. The Punisher също ще има "Дисни“ версия, посочи тя, но най-очакваният Marvel сериал през 2026 г. според Гочева е Spider-Noir, в който Никълъс Кейдж ще направи игрална версия на героя, който само озвучаваше в първия анимационен Спайдървърс филм. "Изключително интересен герой, който в анимационния вариант се получи страшно интересно, защото е направен само от сенки, много е мистериозен и Кейдж го озвучава по неговия изключително драматичен начин. Ще бъде нещо, което въобще не сме виждали в рамките на супергеройското кино.“ Иванов пък добави още един сериал от супергеройското кино – "Фенери“ (Lanterns), проследяващ историята на Зелените фенери, част от митологията DC Comics. "Този сериал ще бъде интересно да се види точно заради това, че създателите му знаят товара, който имат върху себе си, и изключително ниските очаквания, които публиката има към тях след пълната катастрофа на филма за Фенерите на големия екран,“ посочи Гочева.



"Важно да споменем два сериала, които ще излязат тази година и са адаптации на класически английски романи. Първият е "Гордост и предразсъдъци“, който ще бъде нова вариация. Аз лично имам голям интерес към тази нова вариация на иначе познатата история. Особено заради това, че ще бъде в 6 или 8 епизода и ще може да се зарови в някои от подробностите на някои от второстепенните герои, които са много голяма част от богатството на творчеството на Джейн Остин. Другия подобен проект и адаптация на класиката на Джон Стайнбек, е "На изток от рая“, в който ще участва Флорънс Пю,“ отбеляза кино коментаторът и добави, че ще е интересна интерпретацията в предстоящия проект на Гай Ричи, наречен "Младият Шарлок“.