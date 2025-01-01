Учени от цял сват непрекъснато изследват интелекта на животните. Класациите по интелигентност обаче могат да бъдат противоречиви: ключови умения за един вид може да са безполезни за друг. Британското издание Discover Wildlife представи класация на 10 животни, които впечатляват със своите интелектуални способности.

Шимпанзета

Най-близките генетични роднини на хората се считат за едни от най-интелигентните животни на Земята. Шимпанзетата са способни да изработват инструменти за ежедневни задачи: чупене на ядки с камъни, извличане на насекоми и катерене по дървета. Освен това те имат сложна комуникационна система, използвайки различни звуци, жестове и изражения на лицето в дивата природа. В плен този вид маймуна е способен да се научи да общува с учени, като овладява човешкия жестомимичен език. Интересен факт е, че шимпанзетата могат да се разпознават в огледало и на видео - умение, което децата развиват след 3-годишна възраст.

Комодски варан

Освен че е най-едрият гущер на планетата, комодският варан се счита и за най-интелигентното влечуго. Представителите на този животински вид демонстрират невероятна ловна способност в дивата природа, а в плен разпознават имената си и могат да различат стопаните си.

Делфин

Съотношението мозък-тяло на делфина (коефициент на енцефализация) е второ след това на хората и превъзхожда това на приматите. Тези животни са високо интелигентни, находчиви в лова и могат да си сътрудничат с хората. Пример за това са многобройни случаи на взаимодействие с рибари, при които делфините им помагат да събират риба в мрежите си.

Африкански сив папагал

Смятан е за най-интелигентната птица в света, известен е с таланта си за мимикрия. Интересен факт: доказано е, че африканският сив папагал се представя на ниво, по-високо от това на 5-годишни деца на когнитивни тестове, демонстрирайки способност за логическо мислене.

Плъх

Високоинтелигентни и често подценявани, плъховете имат отлична пространствена памет. В лабораторни изследвания е доказано, че се ориентират в лабиринти и могат да различават числа и да разпознават индивиди. Освен това могат да чуват звуци, недоловими за човешкото ухо.

Врана

Заедно с роднините си от семейство Вранови – чавки и сойки – тези птици са забележително интелигентни. Те притежават способности за използване и изработване на инструменти и решават сложни логически задачи, включително многостъпкови проблеми, чрез абстрактно мислене и разбиране на причинно-следствени връзки. Освен това те разпознават човешки лица, помнят хора, проявили добро или агресия, и предават тази информация в ятата си.

Кит

Китовете общуват, използвайки широк спектър от звуци. Пример за това са гърбатите китове (Megaptera novaeangliae) и финвалите (Balaenoptera physalus), които издават нискочестотни звуци. Зъбатите китове, които включват косатките (Orcinus orca) и кашалотите (Physeter macrocephalus), имат способността да ехолокират. В различните региони китовете „говорят“ различни диалекти.

Слон

Тези животни имат удивителната способност да запаметяват. Интересен факт е, че африканските слонове (Loxodonta africana) могат да различават групи хора по дрехи, аромат и глас и да коригират поведението си в зависимост от нивото на възприемана заплаха.

Октопод

Октоподите имат не един, а девет мозъка: голям централен мозък и по един нервен център във всяко от осемте пипала. Те също така имат най-високото съотношение мозък-тяло от всички безгръбначни. Тази необичайна структура им позволява да усещат и реагират на заобикалящата ги среда. В дивата природа това е полезно за намиране на плячка и скриване от хищници, а в лабораторни условия октоподите могат да се ориентират в лабиринти

Пчела

Има над 25 000 вида пчели, всяка със свои уникални характеристики, адаптирани към специфичното ѝ местообитание. Въпреки това всички те споделят остър интелект, което ги прави най-интелигентните насекоми в света. Изследователите са установили, че пчелите могат да броят, наблюдават и учат.