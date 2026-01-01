Звездният готвач Гордън Рамзи даде на феновете си поглед към неделния си сутрешен фитнес режим. 59-годишният Рамзи, който се е преобразил от това, което сам наричаше някога „дебел готвач“ с тегло от около 114 килограма, в отдаден любител на спортове за издръжливост, редовно участва в маратони и състезания от сериите Ironman.

В публикация в Instagram, където има 19,5 милиона последователи, Рамзи сподели видео, в което показва екипировката си за плуване — включваща очила, плувна шапка, бутилка с вода, кърпа, закуски и енергийни гелове — на фона на плувен басейн.

Той надписа публикацията: „Неделно сутрешно плуване, последвано от 60-минутна силова тренировка. LFG……“

Последваща публикация разкри впечатляващите му резултати: плуване на 2000 метра за 34 минути и 49 секунди, със средно темпо 1:46. Последователите му бързо похвалиха отдадеността му, като един от тях коментира: „Много добро темпо! Уау.“

Друг написа: „Страхотно беше да те срещна по пътя нагоре!“, а трети добави: „Не знам защо, но Гордън, който казва ‘LFG’, направо ме разби. Уважавам този хъс“, съобщава Wales Online.

Миналата година на състезанието AEH IRONMAN 70.3 Costa Navarino в Гърция Гордън финишира след съпругата си Тана и дъщеря си Тили. Тили завърши с време 6:00:40, класирайки се четвърта в своята възрастова категория и изпреварвайки баща си с впечатляващите 43 минути.

Гордън пресече финалната линия за 6:44:38, докато Тана, която успя да го задмине по време на бягането, финишира с време 6:10:07. Базираният в Корнуол готвач Пол Ейнсуърт записа личен рекорд от 5:29:17 в същото състезание.

Рамзи и преди е говорил открито за режима си на хранене и за това как успява да поддържа теглото си, въпреки че професията му го заобикаля с богати и калорични храни. Той разкрива:

„Обичам да ям. Сутрин пия протеинов шейк, за обяд — бъркани яйца, а за вечеря — нещо поширано, било то пиле или риба. Не ям много салати, въпросът е да намериш баланса. Ролята на готвача днес е много по-значима, отколкото преди 20–30 години, и ние трябва да сме във форма, трябва да сме умни и да даваме пример на екипа“.

„Също така съм изключително дисциплиниран. Ще хапна две хапки от някое невероятно ястие и след това ще го игнорирам — и това е болезнено. Седиш там като зеленооко чудовище, отчаяно искаш да унищожиш цялата чиния, а аз се ограничавам до две хапки и след това се махам от нея. Боли ме, защото знам, че ако изям четвърта, пета или шеста хапка — тогава всичко е приключило. Именно дисциплината ме движи — дисциплината да кажеш: ‘две хапки и край’“.