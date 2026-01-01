Високо кръвно налягане или хипертония - може да увреди сърцето, мозъка, бъбреците и други органи. То увеличава риска от инфаркти, инсулти и бъбречни заболявания. Много фактори влияят на кръвното налягане, включително възраст, тегло, физическа активност и хранене. Един от най-важните хранителни фактори е солта, известна още като натрий.

Как натрият влияе на кръвното налягане?

Натрият кара тялото да задържа вода. Представете си гъба, която попива вода - става по-тежка и пълна. Когато консумирате твърде много сол, тялото ви задържа излишна течност. Това увеличава обема на кръвта в съдовете, което повишава кръвното налягане. Допълнителната течност оказва допълнителен натиск върху стените на артериите. С времето това напрежение може да направи артериите по-малко гъвкави и по-податливи на увреждане и натрупване на плака. Твърдите или стеснени артерии затрудняват кръвотока, което допълнително повишава кръвното налягане.

Може да си мислите, че сте в безопасност, ако рядко добавяте сол на масата, но повечето натрий в храната идва от преработени и пакетирани продукти. Бързите храни, консервираните супи, преработените меса, сосовете и дори някои „здравословни“ закуски могат да съдържат високи нива на натрий. Четенето на етикетите за хранителна стойност е един от най-добрите начини да разберете колко натрий всъщност консумирате.

Как да намалите приема на натрий?

Пресните плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и постни протеини обикновено съдържат значително по-малко натрий от преработените продукти. Приготвянето на храна у дома ви позволява да контролирате количеството сол. Овкусете храната с чесън, билки, подправки, лимонов сок или оцет вместо сол. Тези алтернативи подобряват вкуса без да повишават кръвното налягане. Търсете продукти с надпис „ниско съдържание на натрий“, „намален натрий“ или „без добавена сол“. Сравняването на различни марки също може да ви помогне при избора. Ако планирате значителни промени в диетата - особено ако имате високо кръвно налягане или други здравословни проблеми - поговорете с вашия лекар. Той може да ви препоръча подходящия прием на натрий според индивидуалните ви нужди и да предложи допълнителни стратегии за контрол на кръвното налягане.

Натрият играе ключова роля във високото кръвно налягане, което е основен рисков фактор за сърдечни заболявания и инсулт. Добрата новина е, че намаляването на солта може значително да подобри контрола върху кръвното налягане. Чрез избора на пресни храни, ограничаването на преработените продукти и използването на билки и подправки вместо сол можете да защитите сърцето си и да подобрите общото си здраве. | БГНЕС, "Нолидж"