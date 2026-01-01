Днес се подновява акцията по издирването по въздух и вода на рибарския кораб с трима души на борда, изчезнал от радарите край Маслен нос. Операцията се провежда под координацията на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация”. В нея ще се включат и доброволци, които ще направят обход по крайбрежието между Созопол и Приморско. Ще се използва и дрон.

Плавателният съд за последно е бил около нос Коракя, източно от Маслен нос в сряда сутрин. На борда на кораба са били капитанът, неговият син и техен приятел. По последна информация тримата предприели рисков риболов, въпреки лошите метеорологични условия и бурята.

Цял ден вчера продължи вчера акцията по издирването им, но вечерта и през нощта беше преустановена поради неблагоприятни метеорологични условия и настъпването на тъмната част на денонощието, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

„Колегите са изключително притеснени от случилото се. Най-тревожното е времето, в което корабът е изчезнал – има разлика от 2–3 минути между данните от AIS предавателя и радарите. Всички се надяваме, че ако е имало инцидент с кораба, екипажът е имал достатъчно време да реагира и да пусне спасителен плот. Такова бързо изчезване е необичайно”, обясни пред NOVA мореплавателят Здравко Василев и уточни, че радарите се следят от „Гранична полиция”, докато AIS радара е нещо като комбиниран уред, който предава в реално време позицията на плавателния съд.

„Надявам се днес да има издирване по въздух, защото имаше силен вятър, което означава, че ако момчетата може да са навътре в морето. Призовавам от „Морска администрация да пуснат сигнал за издирвани хора”, каза още Василев.