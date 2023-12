"Първата причина, която ме доведе в Съединените щати, бяха проблемите в моята страна. Преди време живеех във Венецуела. Социалната и икономическа политика на държавата не беше добра". Това разказва Енрике Лимардо, главен готвач и съсобственик на Seven Reasons пред репортерът на Voice of America (VOA), Анна Кук в нейния репортаж от Вашингтон, окръг Колумбия.



"Продадох ресторанта си, защото беше невъзможно да го поддържам. Искам да кажа, че бях свидетел както на инфлация, така и на дефлация. Опитах се да търся бъдеще, затова дойдох тук, в Съединените щати", казва Лимардо.



"Преместих се в САЩ преди пет години. Прекарах четири години в Балтимор и след това открихме свой ресторант", разказва главният готвач.



"Видът храна, който правим в Seven Reasons, е вдъхновен от Латинска Америка. Значи аз съм от Венецуела, пътувам по света от 14 години", обяснява той.



Готвил съм в Перу, Еквадор, Чили и Аржентина, но корените ми са много южноамерикански, казва Лимардо пред VOA.



"Един от характерните деликатеси в Seven Reasons е октоподът в комбинация от банан, леща, авокадо, халапеньо и масло от кориандър. Това е много сложна комбинация между зеленчуци, морски дарове и плодове. Най-интересната част от комбинацията на банан с октопод е, че хващаме целите банани с кората и ги изгаряме напълно на открит огън. Другото, което слагаме в чинията е салата от леща. Тази леща идва от Египет, а след това подправяме лещата с авокадо и халапеньо, използвайки мексикански подход към ястието", коментира мъжът.



"Този ресторант означава много за мен", казва Енрике Лимардо.



Повече по темата гледайте във видеото.