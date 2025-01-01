Любителят на силни усещания Николай Бенковски е първият сигурен участник в осмия сезон на приключението “Игри на волята”. Той победи поляризиращия бивш участник от шести сезон Симеон Кралев в кастинг битка на Арената тази вечер.

Съревнованието противопостави двамата претенденти в тежък двубой с множество трудни за изпълнение препятствия. Ветеранът Кралев натрупа ранна преднина, която се стопи заради проблеми във финалния елемент. Новобранецът Бенковски се възползва от забавянето на опонента си и грабна победата. Племето на Завоевателите бе избрало именно него за свой победител, което им донесе предимство в следващата битка за територия.

Бедстващите обитатели на Блатото Йоана, Радостина и Недялко приветстваха пратените в изгнание вчера Карина и Сапунджиева. Двете новодошли ще могат да извоюват мястото си във Войната на племената обратно след броени дни, когато ще се проведе и следващата индивидуална битка на Победителите.

Най-екстремното риалити продължава и през следващата седмица с нови драматични обрати, зрелищни битки и спиращи дъха моменти

