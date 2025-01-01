Първият гост на водещата Елизабет Методиева ще бъде поп фолк идолът Галин

След фурора на първия сезон, събрал над 80 милиона гледания във всички видео платформи, лайфстайл подкастът “Елизабетско” се завръща. На 17 октомври започва вторият сезон, а на стола срещу Елизабет Методиева ще седне един от най-обичаните и коментирани млади попфолк изпълнители - Галин.

„Втори сезон на Елизабетско ще носи името ‘Защото хората говорят’. С екипа ми направим нещо, което докосна публиката - истински разговори, без филтър и без поза. Подготвили сме невероятни гости и теми, които ще разтърсят интернет, защото жълтото вече не е на мода, но истината винаги ще бъде!“, споделя Елизабет.

В първия сезон на подкаста в студиото ѝ вече гостуваха някои от най-големите звезди в България - Васил Найденов, Азис, Георги Милчев - Годжи, Асен Блатечки, Яна Маринова, Веселин Маринов, Фики, Мария, Дарин Ангелов и още десетки ярки личности.

Сезон 2 обещава да бъде по-задълбочен, по-личен и по-взривяващ от всякога, защото, както казва водещата Елизабет Методиева - този сезон ще видим хората, за които всички говорят в една по-различна светлина.

Гледайте епизодите на "Елизабетско Podcast" в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.


 

