Колоритната Наталия Василева и целеустремената Гизем Мазлъмова бяха елиминирани от екстремното риалити “Игри на волята”.

Загубата им ще нанесе тежък удар на племето на Феномените. Двете участнички бяха отстранени последователно в битката за спасение и елиминационния сблъсък, където в победители се превърнаха капитанът на Завоевателите Ивайло и най-новото попълнение на Жълтите - Радостина.

Денят в Дивия север започна с битка за спасение за четиримата номинирани Ивайло, Радостина, Гизем и Наталия. Те трябваше да използват своята гъвкавост, издръжливост и воля за победа, за да стигнат до крайния успех. Борбената Гизем не прецени правилно стратегията си и отпадна още в началото на съревнованието.

Победата бе решена в последните секунди на Стената на плача, където печеливш срещу усмихнатата актриса излезе лидерът на обитателите на Стопанството.

Последвалата елиминационна битка между Наталия и Радостина постави техните бързина, точност и ум на сериозно изпитание. След натрупване на начална преднина, фитнес състезателката позволи на своята опонентка да я застигне, но в крайна сметка се справи с финалния пъзел и заслужи както мястото си в голямата игра, така и наградата от 100 златни гроша.

Майсторката на кукления театър Наталия е следващият гост в подкаста “След Игрите”. В студиото на поредицата водещата Ваня Запрянова я очаква с куп любопитни, забавни и емоционални въпроси, свързани с нейното участие и личния ѝ живот. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Зрителите могат да очакват ексклузивната среща с Гизем още този уикенд.

Утре на бойното поле ще се завърне повелителят на Изолатора и финалист в сезон 6 - Раду. Той ще направи опит отново да покори Арената и да се класира за звездния сезон на предаването.

Гледайте “Игри на волята” в събота, 25 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

