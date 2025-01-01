Трудно ли е да останеш хладнокръвен, когато мечтата ти се сбъдне и после се разпадне пред очите ти? Д-р Десислава Коеджикова признава, че е преживяла именно това - не само на Арената, а и вътре в себе си. В “След игрите” с Ваня Запрянова ветеринарната лекарка с 2000 пчелни кошера и неограничена енергия разкрива защо “Игри на волята” е най-емоционалният ѝ експеримент, но и урок за доверие, предателство и човечност. Може ли един обикновен човек да влезе в “Игри на волята” и да играе само с добри и честни намерения към останалите? По-умни ли са животните от хората и как младата лекарка се справя с агресивните си пациенти?

„Сринала се бях психически. Умря ми желанието за голямата игра“, казва тя и признава, че именно предателството е било по-болезнено от всяка физическа болка. Но вторият шанс, който получава за връщане в играта и бягство от блатото, ѝ връща вярата, че „дори когато се предадеш, можеш да се изправиш отново“.

Десислава Коеджикова разказва и за живота извън игрите. От малка мечтае да лекува животни, въпреки че баща ѝ е бил категорично против. Днес тя има собствена клиника, около 2 000 кошера с пчели и живот, разпределен между залата, работата и маратоните. „Животните проявяват повече човечност - хората много се озлобихме“, казва тя с усмивка, която прикрива умората от недоброжелателите в обществото.

Но след всичко, което преживява, духът ѝ не е прекършен. Тя признава, че би се върнала в “Игри на волята”, дори в “Ол Старс” като добавя, че „този път няма да играе с жени“. А ако се стигне до женски сезон в “Sesame Турнири на волята” обещава да се подготви по-сериозно от всякога.

Между откровенията за предателството, признанията за любов, човекът до нея и философията за живота, д-р Коеджикова остава вярна на себе си - директна, искрена и без маска. „Обичам открити отношения, а не задкулисни игри“, казва тя. Един разговор за честност, сила и доброта - от жена, която знае как се лекува не само едно животно, но и собствената душа.

Има ли наистина любовни чувства към д-р Лъчезар Манчев? Защо пчелите са изчезващ вид и колко е важно това за човечеството? И как се говори с животни?

Гледайте епизодите на “След Игрите Podcast” в Nova Play, Vbox7 и YouTube.и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .