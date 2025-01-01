Консумацията на две до три кивита на ден може значително да облекчи хроничния запек. Това показва ново проучване на Кралския колеж Лондон. Резултатите от изследването са първият официален списък на храни, за които е доказано, че подобряват чревното движение.

Новите диетични насоки, одобрени от Британската диетична асоциация, се основават на обширни научни доказателства и са предназначени да помогнат на възрастни, страдащи от хроничен запек – състояние, което засяга милиони хора по целия свят и оказва голямо влияние върху качеството на живот.

Досега медицинските съвети се фокусираха предимно върху общи препоръки като увеличаване на приема на фибри и пиене на повече вода.

Това най-ново проучване обаче предоставя ясни, основани на доказателства насоки за това кои храни и добавки са наистина ефективни.

Резултати от 75 клинични проучвания

Насоките се основават на данни от 75 клинични изследвания, което ги прави една от най-изчерпателните анализи до момента. Изследователите установили, че консумацията на две до три кивита дневно в продължение на четири седмици води до значително подобрение в честотата и комфорта на изхождането.

В контраст с това, някои отдавнашни лечебни средства се оказват неефективни. Проучването подчертава, че простото „ядене на повече фибри“ може да не е достатъчно – източникът и видът на фибрите са много по-важни за здравето на храносмилателната система.

Експертни мнения и въздействие

Водещият автор д-р Ирен Демиди, преподавател по хранителни науки в Кралския колеж Лондон, описа резултатите като важна крачка напред в борбата с често срещан, но често пренебрегван здравен проблем.

„Хроничният запек може да окаже значително влияние върху ежедневието на човек. За първи път предоставяме ясни указания кои храни наистина помагат и кои съвети са само предположения“, каза д-р Демиди.

Запекът засяга един на всеки шест възрастни, което го прави една от основните причини за медицински консултации и употреба на лаксативи без рецепта. Новото проучване може да промени начина, по който лекарите и диетолозите лекуват състоянието, наблягайки на персонализирани диетични подходи, а не на универсални препоръки.