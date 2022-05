Има хора, които някак успяват да запазят стройната си фигура след диета и задържат балансираното си тегло.



Диетолози посочиха навиците, които ще помогнат за ускоряване на метаболизма ви и лесно ще се отървете от излишните килограми. Това съобщават авторите на сайта за здравословен начин на живот Eat This Not That!



Съветите са на група диетолози, които обясняват, че по-бърз метаболизъм е необходим за всички хора, които искат да отслабнат и да останат стройни и след диетата.



„Бързият метаболизъм разгражда хранителните вещества, използва калориите ефективно и не ги съхранява като мазнини“, казват експертите.



Според тях човек със забавен метаболизъм може да забележи това по характерни признаци - постоянна умора, храносмилателни проблеми и жажда за "бързи" въглехидрати.



Диетолозите също съветват да се намали консумацията на алкохолни напитки, тъй като те понижават метаболизма и стимулират апетита. Те посочват и колко е важно яденето на зелени листни зеленчуци, които осигуряват здравословни нива на глюкоза и липиди в кръвта.