Районна прокуратура-Сливен ръководи разследване по досъдебно производство за извършени блудствени действия по отношение на малолетно дете, съобщиха от обвинението.

Прокуратурата ръководи разследването по досъдебно производство за евентуално извършени на 26 октомври 2025 година действия, целящи да се възбуди или удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на ненавършило 14-годишна възраст дете.

Досъдебното производство е образувано на 27 октомври 2025 година. До настоящия момент по него са разпитани множество свидетели. Изискани и приобщени са множество документи и справки, в това число и медицинска документация.

Извършени са множество действия по разследването, включително са назначени и изготвени две експертизи, относими към предмета на разследване. По досъдебното производство е назначена комплексна съдебно-медицинска, чието заключение е от изключителна важност за изясняване на фактите по делото и преодоляване на наличните противоречия.

Експертното заключение следва да изясни дали на детето е причинено увреждане и по какъв начин евентуално е настъпило то. След изготвянето на заключението по комплексната съдебномедицинска експертиза на детето ще бъде извършена и комплексна психологопсихиатрична експертиза.