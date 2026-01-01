Автогара „Север“ няма да бъде закрита през следващите около два месеца, като в този период ще се работи по възможни решения за бъдещата организация на междуградския транспорт от северната част на областта, съобщиха от община Пловдив.

Това е станало известно след разговор на кмета Костадин Димитров с вицепремиера и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов. Паралелно с това Димитров е провел разговор със собственика на автогарата Петко Ангелов, в резултат на който е постигнато съгласие дейността на автогара „Север“ да бъде запазена временно, с цел да не се допусне внезапно прекъсване на транспортното обслужване за пътуващите.

Проведени са и разговори с ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), като е обсъдена възможността при наличие на необходимите условия да бъде обособена автогара в района на жп гара Филипово.

„След разговора ми с вицепремиера Гроздан Караджов бяха предприети незабавни съвместни действия с ръководството на НКЖИ за намиране на решение", заяви Костадин Димитров.

Подобно решение би позволило автобусните линии от северните общини да се организират в по-добра връзка с железопътния транспорт, посочват още от общината. По тази идея работи и кметът на Община Съединение Георги Руменов.

БТА припомня, че първоначално автогара "Север" трябваше да бъде закрита от 1 март. Към момента на нея спират малко над 20 автобусни линии, за които беше съобщено, че ще бъдат пренасочени към другите две автогари в Пловдив - "Родопи" и "Юг".