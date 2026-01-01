Подлезът на ул. "Гладстон" в Пловдив ще бъде затворен през три нощи заради подмяна на осветлението. Това съобщиха от общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“.

Движението ще бъде спирано от 22:00 до 4:00 часа на 11, 12 и 13 февруари.

БТА

В посочения часови диапазон както северното, така и южното платно ще бъдат затворени за движение на пътни превозни средства в участъка от кръстовището на „Гладстон“ с бул. „Княгиня Мария Луиза“ до кръстовището с ул. „Преслав“.

Промяната на организация на движение е необходима за безопасността на преминаващите граждани и на екипите, които извършват подмяната на осветлението, обясняват от общинското дружество.