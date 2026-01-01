Яркочервени рози в пъстри целофани, шоколадови бонбони в красиви кутии и различни по размер „валентинки“ – това са част от празничните подаръци, измежду които обикновено може да избираме за Свети Валентин на 14 февруари. Вълнението за празнични покупки обаче може да бъде причина за свръхконсумация и отделяне на повече отпадъци. Това казаха за БТА Елица Капушева от платформата „Климатека“, създателят на платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова и социалният психолог и предприемач в сферата на екологията Ирена Петрова. Те съветват хората да избират подарък внимателно - такъв, който не само ще зарадва получателя, но ще се използва и за дълго време.

Празниците като Коледа, Свети Валентин, а след това и по случай Баба Марта, предразполагат към по-активно пазаруване. Опаковките за подаръците са част от големия разход, който правим, в т. ч. и за онлайн покупки, коментира социалният и културен антрополог Елица Капушева. В тази ситуация едно от устойчивите предизвикателства е да се опитаме да намерим възможност за повторна употреба на тези стоки, които са замислени като еднократни, например можем ли да използваме отново опаковъчна хартия или какво да направим с празнични картички.

Капушева даде пример и с нарастващия интерес към адвент календарите. Повечето от тях са с изключително красиви кутии и наистина успяват да поддържат любопитството и вълнението, посочи тя. Те обаче не създават устойчивост при отпадъците, защото в повечето случаи опаковките не се рециклират и трудно се преизползват, смята Капушева. Според експерта тревожна тенденция е и желанието за смяна на декорацията, така че тя да е тематична за съответния празник.

Във връзка с празниците и размяната на подаръци, приветствам закупуването на подаръци от магазини втора употреба, каза Капушева, която смята, че това е повод да потърсим алтернатива и да покажем креативно мислене в усилията си да зарадваме любим човек.

Обмислени, а не импулсивни покупки

За разумно пазаруване при всеки празник призовава и Габриела Руменова. От една страна разумните, а не емоционални покупки, ни помагат да не правим излишни разходи за домакинствата, а от друга – избягваме свръхпроизводството, което има пряко отражение върху околната среда, коментира тя. Все по-често обръщам внимание и на връзката между икономическите и екологичните процеси – част от поскъпването на продуктите днес е резултат именно от климатичните промени и изчерпването на ресурси, поясни експертът. Малки промени в ежедневните ни навици, без да се лишаваме от необходимото, могат реално да забавят тези процеси, заяви Руменова.

По празници можем да получим и подарък, от който нямаме нужда. Тогава може да се подходи разумно – да го преподарим на човек, за когото би бил полезен, смята експертът. Така се избягва покупката на още един излишен продукт, подчерта Руменова. Друг устойчив вариант е да избираме преживявания вместо вещи, например билети за културни събития, пътувания или почивки, които така или иначе бихме реализирали, съветва тя. По думите й това помага за намаляване на вредите върху околната среда. Руменова е изследвала добрите практики по света за намаляване на опаковките и за реалното прилагане на законодателството и у нас.

Когато избираме подарък, нека да се интересуваме дали производството му е съобразено с щадящи природата методи, призовава Руменова. Според нея хората често се подвеждат по ефектната визия. Но е важно да насочим вниманието си към качеството и съдържанието, а не към опаковката, смята тя. Опаковката продава, но не тя носи стойност на продукта, добави Руменова. Ако знаем, че получателят не държи на подаръчна кутия или плик, спокойно можем да ги пропуснем, отбеляза тя. В случай, че опаковката все пак е важна, можем да изберем екологичен вариант или такъв, който може да се използва повторно.

Добра идея са и подаръците с дългосрочна употреба – съдове за многократна употреба като чаши за кафе или чай, кутии за храна, бутилки за вода, контейнери за наливна козметика, коментира Руменова. Подарък могат да са растения или дръвчета, даде пример още тя. Ваучери за услуги също могат да бъдат хубав подарък - ремонт, обучение, спа или спорт, които не генерират отпадък, добави Руменова.

В своето ежедневие всеки човек трябва да се стреми към по-екологични практики, смятат експертите.

Купувам дрехи само при реална необходимост и избирам такива, които мога да нося дълго във времето. Когато имам облекло за специален повод, след събитието го съхранявам отделно и го използвам повторно при подходящи случаи, каза Руменова. Тя подчерта, че качеството на стоките е от съществено значение за по-дълготрайната им употреба. Аз все още имам запазени дрехи от ученическите си години, което е възможно само при качествени материи и добра изработка, посочи експертът.

Избирам електроуреди и осветление с висока енергийна ефективност, използвам съдове и прибори за многократна употреба за храна и напитки, голяма част от козметиката ми е наливна, каза Руменова. Тя добави, че избягва и пакетирани храни. Предпочитам насипни продукти, което значително намалява отпадъка от опаковки, обясни експертът.

Максимално се опитвам да намаля употребата на пластмаса за еднократна употреба и се възползвам от контейнерите за разделни отпадъци, каза Капушева. Тя планира да се включи в градско компостиране като вариант за намаляване на биоотпадъците. Капушева очаква с нетърпение и въвеждането на националната депозитна система.

Според Капушева и Руменова това не е лишение от нещо, а осъзнато потребление. За това призовава и Ирена Петрова.

Смисълът зад подаръка

Подаръкът е материален израз на обичта и любовта към хората, които са ни важни, смята Петрова. По думите й това е стремежът да намерим още едно доказателство за „Обичам те“. Според нея в желанието си да направим подарък можем да попаднем в капана на разхищението. Така вместо жест на обич за любимия човек, можем да генерираме ненужен отпадък, който бързо бива захвърлен и забравен, заяви Петрова. Тя призовава хората да не забравят, че любовта е емоция, усещане и грижа. Затова не бива да бъдем заслепени от романтиката и да прекаляваме с подаръците.

Когато търсите подарък за любимия човек, внимателно помислете какво истински би му харесало и кое би го изненадало приятно, съветва Петрова. Избягвайте ненужните опаковки, които имат само няколко секунди живот, а в същото време генерират толкова много отпадък, апелира специалистът. Тя напомня, че преживяването заедно и малките жестове всеки ден с осъзнатост и обич са израз на човешката любов и грижа.

Когато избирам подарък за любимите хора, първо обмислям кои са нещата, които им харесват, нещо, което им е направило впечатление и са ми споделили за него, каза Петрова относно своя подход за избор на подарък. С децата съм още по-внимателна, защото безкрайните им желания не са добър съветник, когато говорим за подаръци, посочи тя. Избягвам купуването на вещи и предмети, които мога да намеря втора ръка или да взема на заем, ако е нужно за кратко, каза също специалистът.

Осъзнато пазаруване, готвене, почистване с препарати, които не замърсяват околната среда, както и компостирането са моите водещи ежедневни принципи, които се старая да следвам, обясни Петрова. Стремя се да откривам и живея щастието, което е в простота, сподели тя.